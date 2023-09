"It's a match!" Mit diesen Worten fängt inzwischen so manche Liebesgeschichte an. Gleichzeitig kann dies der Auftakt für jede Menge unoriginelles oder zielloses Chatgeplänkel, Rätselraten über die wirkliche Persönlichkeit des Gegenübers und langweilige bis frustrierende Dates sein, aus denen nichts Ernstes wird.

Nicht immer lustig: Onlinedating. Getty Images/AsiaVision

Kennenlernen: Offline kaum möglich?

Expertinnen und Experten zufolge kommt inzwischen mehr als die Hälfte der Beziehungen durch eine Onlinebegegnung zustande. Der Weg ins Internet scheint bei der Suche nach dem Liebesglück alternativlos, ein Kennenlernen im öffentlichen Raum nahezu unmöglich.

Dennoch kann die Onlineanbahnung von Dates mit ernsthaften Beziehungsabsichten im Hinterkopf mühselig sein. Singles, die zunehmend "Tinder-müde" werden, kennen das Elend: Bekommt man in der Dating-App kaum Matches oder Chatanfragen, kann das frustrierend werden. Erhält man dagegen sehr viele und muss erst langwierig unpassende von passenden unterscheiden, kann das überfordernd sein. Freut man sich über ein spannendes Match, bei dem gegenseitiges Interesse signalisiert wird, heißt das aber noch lange nicht, dass man wirklich zueinander passt oder mehr daraus wird – vielleicht bekommt man noch nicht einmal auf sein Anschreiben hin eine Antwort.

Und dann die vielen Dates, von denen man sich womöglich einiges erhofft und verspricht, bei denen sich aber dann erweist, dass die Chemie oder die Wellenlänge überhaupt nicht stimmt. Man sitzt Menschen gegenüber, mit denen man eigentlich etwas gemeinsam haben soll, bei denen man aber sofort weiß, dass man sich aus verschiedenen Gründen nichts mit ihnen vorstellen kann. Es gibt Matches, bei denen offensichtlich irgendein fehlgeleiteter Algorithmus am Werk gewesen sein muss – was sich erst face to face, dafür aber umso schneller herausstellt. Umgekehrt erlebt man womöglich selbst ein Date als durchaus vielversprechend – wird dann aber plötzlich geghostet und versteht die Welt nicht mehr. Und man hat vielleicht zunehmend das Gefühl, mit diesem ganzen Dating-Aufwand nur seine Zeit zu verschwenden, während das ersehnte Liebesglück immer weiter in die Ferne rückt.

Wie geht es Ihnen damit?

Was nervt Sie am Onlinedating – und wie gehen Sie damit um? Auf welchen Teil dieses Prozesses würden Sie lieber verzichten? Welche Alternativen kommen für Sie infrage? Auf welche Art würden Sie am liebsten jemanden kennenlernen? Oder sind Sie eigentlich ganz zufrieden damit, wie es in Dating-Apps und Co bei Ihnen läuft? (Daniela Herger, 22.9.2023)