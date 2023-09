Roko Simic mit der wohlverdienten Trophäe für den Player of the Match. IMAGO/Andreas Schaad - FC Red Bu

Lissabon - Salzburg-Stürmer Roko Simic hat sich am Mittwoch auch auf großer Bühne vorgestellt. Mit einem Treffer und einem Assist beim fulminanten Champions-League-Auftaktsieg bei Benfica Lissabon machte sich der 20-jährige Kroate zum "Man of the Match" und eine vor zwei Monaten kaum denkbare Leistung perfekt. Damals spielte er in einer gut gefüllten Offensivabteilung eigentlich keine Rolle. "Er ist bescheiden und legt immer alles in die Waagschale", lobte Trainer Gerhard Struber.

Simic, der im Juli 2021 von Lok Zagreb nach Salzburg geholt wurde, hatte im Sommer kaum einer auf der Rechnung. Nach einer Saison bei Liefering samt vieler Treffer, einigen Salzburg-Einsätzen im Herbst 2022 und einer Leihe zum FC Zürich im Frühjahr 2023 schien der Sohn des kroatischen Ex-Teamspielers Dario Simic im dicht besetzten Bullen-Sturm aufs Abstellgleis zu geraten. Doch der kroatische U21-Teamkicker nützte seine Chance, die sich nicht zuletzt durch mehrere Verletzungen der Konkurrenz samt Strubers Vertrauen ergab. Vorerst äußerst bemüht, aber glücklos brach er mit dem Doppelpack gegen Rapid am 3. September den Bann und zog keine drei Wochen danach in Lissabon nun die Augen der Fußballwelt auf sich.

Gegen die Portugiesen profitierte er vom verschossenen Elfmeter Karim Konates (3.) und ließ sich die Chance beim zweiten Versuch vom "Punkt" in der 15. Minute nicht entgehen. "Ich bin wirklich stolz, an erster Stelle für meine Mannschaft. Vor 15 Jahren hat mein Vater in diesem Bewerb gespielt und ihn gewonnen (mit AC Milan, Anm.)", meinte Simic nach seiner Glanzvorstellung im Estadio da Luz.

Kollektiver Jubel bei den Salzburgern. IMAGO/Andreas Schaad - FC Red Bu

Trainer und Kollegen streuten ihm Rosen. "Wir haben immer gewusst, dass er ein Spieler ist, der andere Facetten mitbringt, die für uns interessant sind", sagte Struber. "Er ist sehr physisch, er hat eine gute Tiefe, ein gutes Timing und ist sehr unangenehm zu verteidigen." Goalie Alexander Schlager, freute sich "irrsinnig für ihn. Es war keine leichte Zeit für ihn in der Vergangenheit. Aber man merkt, was mit Bodenständigkeit und harter Arbeit passiert, und dass man sich belohnt, wenn man dran bleibt", erklärte der ÖFB-Teamspieler.

Für Simic war es am Mittwoch auch eine Art Revanche für das verlorene Youth-League-Finale 2022. Da war man den Alterskollegen von Benfica mit 0:6 unterlegen, Simic ging leer aus und musste sich den Titel des Torschützenkönigs mit zwei anderen Spielern teilen. Nun ebnete ihm der damals siegreiche Benfica-Innenverteidiger Silva mit seinem folgenreichen Handspiel, das zu seinem Ausschluss und dem Elfmeter führte, den Weg zum Mann des Spiels.

"Für ihn geht vermutlich derzeit auch alles sehr schnell", meinte Schlager. "Man muss das genießen, aber sich gleichzeitig bewusst sein, dass noch sehr viel Potenzial nach oben ist. Wenn er das so weiter macht, hat er eine richtig große Zukunft vor sich." (APA; 21.9.2023)