Der Ökonom Michael Soder schreibt in seinem Gastkommentar, wie wichtig klare wirtschaftspolitische Strategien gegen den Klimawandel wären.

In ihrem Kommentar "Beim Klimaschutz ist es zu spät für faule Kompromisse" weist Julia Sica treffend auf ein fehlendes oder falsches Verständnis der Bedeutung von Klimaschutz in der Wirtschaftspolitik hin. Es ist nicht nur zu spät für faule Kompromisse, sondern auch für eine faule Wirtschaftspolitik.

In der Debatte über Wirtschaft und Klimaschutz werden beide oft als Gegensätze dargestellt. Nützt es dem Klima, ist es schlecht für Jobs und die Wirtschaft, so die Dauerschleife. Dieser Zugang verkennt die Potenziale des Klimaschutzes für zukünftige Wertschöpfung und Beschäftigung. Nicht nur stehen notwendige Investitionen in einen Umbau der Infrastrukturen und der Produktionsanlagen an, nein, es eröffnen sich daraus auch vielfältige neue Geschäftsfelder. Dazu braucht es aber eine Politik, die die Chancen des Wandels erkennt und in wirtschaftspolitische Strategien gießt. Aktuell sehen wir aber nur Einzelmaßnahmen oder Symbolpolitik. Eine Gemengelage, die langfristig den Wirtschaftsstandort gefährdet und Ausdruck einer fehlenden tiefergehenden wirtschaftspolitischen Debatte in unserem Land ist.

In welche Richtung wird sich Österreichs Wirtschaft entwickeln? Und gibt es dafür wirtschaftspolitische Strategien? Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wo man auch hinsieht, werden Plakatforderungen aufgestellt und wird sich in den eigenen Gräben verschanzt. Um tunlichst nicht über die wirtschaftspolitische Dimension des Umbaus sprechen zu müssen, wird in der Not sogar das Individuum bemüht und Verantwortung den Einzelnen aufgebürdet. Doch der entscheidende Hebel für einen tragfähigen Klimaschutz liegt im Politischen, das heißt, in der Veränderung der wirtschaftlichen Strukturen. Dazu fehlt es nicht an Wissen, Technologien oder Bewusstsein, sondern an glaubwürdigen Entwicklungspfaden, Strategien und der praktischen Umsetzung klimapolitischer Maßnahmen, zum Beispiel mit einem Klimaschutzgesetz.

Doch das Fehlen dieser Bausteine führt nicht nur dazu, dass die Klimaziele verfehlt werden, sondern auch dazu, dass die mit dem Umbau verbundenen wirtschaftlichen Chancen vorbeiziehen. Hinzu kommt, dass technologische Strohmänner konstruiert werden. Bestehende Technologien wie Batterien, Photovoltaik und Windkraft werden in ihrem Potenzial unterschätzt und Technologien, die erst in Jahrzehnten marktreif sein werden, deutlich überschätzt. Der Autor Jonas Schaible bezeichnet diesen Zustand als eine "merkwürdige Mischung aus Gegenwartsblindheit und Technofuturismus".

Herausforderungen der Vergangenheit

Der industrielle Kern Europas beruht auf Technologien des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel den Verbrennungsmotoren. Jahrzehntelang konnte man von Technologieführerschaft und der Verbesserung dieser Produkte profitieren. Die indes notwendig gewordene Neu- und Umorientierung hin zu einer klimaneutralen Produktion und neuen Technologien stellt deshalb eine große Herausforderung dar, denn sie bedeutet, dass diese Strategie nicht mehr funktioniert.

Viele Produkte sind veraltet, werden obsolet oder sind zu teuer, um sie wettbewerbsfähig vor Ort zu produzieren. Das Rennen um die Technologieführerschaft in grünen Technologien, und mit ihnen um Wertschöpfung und Beschäftigung, hat bereits begonnen. Die Studienlage geht davon aus, dass eine klug gesteuerte klimaneutrale Wirtschaftspolitik dazu beitragen kann, mehr gute Beschäftigung zu schaffen – eine Chance, die es zu nutzen gilt.

In Europa gibt es exzellente Pionierunternehmen im Green- und Clean-Tech-Bereich. Von grünem Stahl über Recyclingtechnologien, den Maschinen- und Anlagenbau bis hin zu nachhaltigen Halbleitertechnologien reicht auch in Österreich das Portfolio. Es muss nicht zwangsläufig die Verbesserung zum Beispiel des Verbrenners durch den Einsatz von ineffizienten E-Fuels sein, sondern es kann der Aufbruch in neue Technologien, neue Wertschöpfung und damit verbundene Beschäftigung werden. Darüber hinaus hat Österreich einen Standortvorteil durch sein international beneidetes duales Ausbildungssystem und seine Fachkräfte.

Die Wirtschaftspolitik ist gefordert, einen Rahmen zu setzen, der diese Stärken ausbaut und sie nicht durch Scheindebatten behindert. Darüber hinaus geben glaubwürdige Entwicklungspfade mit klar kommunizierter Zielrichtung und dazu passenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen sowohl Unternehmen als auch Beschäftigten Sicherheit. Sicherheit, wohin die Reise gehen soll, für Planung und damit für die anstehenden Investitions- sowie Qualifizierungsentscheidungen.

Die Europäische Kommission zieht bereits mit den Entwicklungen in den USA und China nach und hat mit den von ihr vorgelegten industriepolitischen Strategien einen Weg vorgezeichnet. Bis 2030 sollen 40 Prozent aller für die Transformation wichtigen Technologien in Europa produziert werden. Wie sich Österreich gegenüber diesen Initiativen und Stoßrichtungen verhält, ist aktuell unklar. Zu dieser Frage braucht es aber dringend eine ernsthafte wirtschaftspolitische Diskussion. (Michael Soder, 22.9.2023)