Wien - Aus dem Status" Angefragt" wird "Abgesagt": FPÖ-Chef Herbert Kickl wird nicht am "Bürgerforum live – Schicksalswahl 2024" von Puls 24 teilnehmen, darüber informierte der Privatsender am Donnerstag in einer Aussendung. Eine Angabe von Gründen gibt es nicht, nur so viel: "Wir bedauern, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl nicht an unserem Puls 24 Bürgerforum teilnehmen will." Der STANDARD hat bei der FPÖ nach der Begründung gefragt, eine Antwort ist noch ausständig.

FPÖ-Chef Herbert Kickl nimmt nicht am "Bürgerforum" von Puls 24 teil. APA/EVA MANHART

Wie berichtet, bittet Puls 24 ein Jahr vor der geplanten Nationalratswahl im Herbst 2024 die Parteichefin und -chefs ins Gasthaus, um über ihre Pläne für Österreich zu diskutieren. Den Auftakt machte am Dienstag SPÖ-Chef Andreas Babler. Folge zwei geht kommenden Dienstag mit Neos-Obfrau Beate Meinl-Reisinger über die Bühne. Die Gesprächsreihe ist auch über den Streamingdienst Joyn zu sehen.

Moderiert wird das "Bürgerforum Live – Schicksalswahl 2024" von Puls 24-Infodirektorin Corinna Milborn und Café Puls-Moderator Florian Danner. FPÖ-Chef Kickl hätte am 3. Oktober an die Reihe kommen sollen. Puls 24 will ein Alternativprogramm auf die Beine stellen, um über die FPÖ zu debattieren. (red, 21.9.2023)