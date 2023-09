Nach 25 Jahren schlüpft er wieder in die Rolle des Moderators und präsentiert ab 16. Oktober monatlich seine Lieblingssongs

Wien – Hans Krankl schlüpft nach 25 Jahren wieder in die Rolle des "Nachtfalken": Die österreichische Fußballlegende präsentiert ab 16. Oktober monatlich seine "Musikperlen" auf Radio Wien. Die Sendung steht von 20 bis 21 Uhr auf dem Programm. Krankl moderiert sie mit redaktioneller Unterstützung von Radio-Wien-Musikexperte Tommy Vitera. Die Musikauswahl verspricht Songs aus Genres wie Blues, Jazz, Soul, Rock, Rhythm & Blues & Latin.

Hans Krankl ist wieder "Der Nachtfalke". ORF/Roman Zach-Kiesling

Der Ex-Teamchef war bereits von 1996 bis 1998 "Der Nachtfalke" auf Radio Wien. Zu seinem Comeback sagt er in der Aussendung von Radio Wien: "Die Nachtfalkensendung ist eine Sendung von unheimlich Großen, da kommen lauter große KünstlerInnen, SängerInnen und Bands vor. Die Besten der Welt, und das ist eine Freude. Also ich mache mir Arbeit von Sendung zu Sendung, diese wirklich so schön zu machen, wie ich es im Moment spüre, das ist das Wichtigste …" (red, 21.9.2023)