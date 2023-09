Stürmer Marco Kasper (im Hintergrund) soll bei den Detroit Red Wings langfristig eine Zukunft haben. IMAGO/USA TODAY Network

Wien - Mit drei österreichischen Eishockey-Talenten starten in dieser Woche die Trainingscamps der NHL-Clubs für die am 10. Oktober beginnende Saison. Für Marco Rossi (21) geht es am Donnerstag erstmals los, Marco Kasper (19, Detroit Red Wings) und David Reinbacher (18, Montreal Canadiens) haben bereits ein Rookie-Camp inklusive Nachwuchsturnier hinter sich. Das Duo wird die Saison voraussichtlich im Farmteam oder bei einem europäischen Club beginnen.

Rossi hat im vergangenen Jahr eine starke Vorbereitung absolviert und den Sprung in den NHL-Kader geschafft, wurde aber Mitte Oktober nach 16 Spielen ins Farmteam Iowa Wild in der American Hockey League geschickt. Im April absolvierte der Vorarlberger Center neuerlich drei Partien für Minnesota und will nun ganz den Sprung in die NHL schaffen. Rossi ist einer von 36 Stürmern im Vorbereitungscamp von Trainer Dean Evason, das erste von sechs Testspielen steigt am Sonntag in Denver gegen Colorado Avalanche.

Kasper, der 2022 als Nummer acht gedraftet worden ist und im April sein NHL-Debüt gegeben hat, hat mit den jungen Red Wings beim Turnier in Traverse City drei Niederlagen kassiert und startet nun ins reguläre Vorbereitungscamp. Der Sprung in den NHL-Kader wird von Detroit nicht forciert. "Wir sind geduldig und ermöglichen den jungen Spielern, sich zu entwickeln", sagte General Manager Steve Yzerman vor dem Trainingsstart. Kasper, einer von 39 Stürmern, wird wahrscheinlich im Farmteam Grand Rapids Griffins weiter aufgebaut.

Verteidiger Reinbacher ist einer von 72 Spielern, darunter 23 Verteidiger, die am Mittwoch mit Fitness- und Medizinchecks im Sportzentrum Brossard, einem Vorort von Montreal, die Vorbereitung starteten. Der Vorarlberger Verteidiger, im heurigen Juni von den Canadiens als Fünfter gedraftet, hat beim Turnier in Buffalo erste Erfahrungen im Montreal-Trikot sammeln können. "Ich konnte viel lernen", betonte Reinbacher. Ein Platz im NHL-Kader des Rekordmeisters scheint unwahrscheinlich, er könnte im Oktober wieder zum Schweizer Club EHC Kloten zurückkehren, um sich weiter zu entwickeln.

Für Thimo Nickl (21) gab es nach der Prospects Challenge in Buffalo von den Pittsburgh Penguins keine Nominierung für das NHL-Trainingscamp. Der Kärntner ist für das AHL-Farmteam Wilkes-Barre/Scranton Penguins vorgesehen. (APA, 21.9.2023)