Im September 2013 startete SportOkay.com in einer kleinen Lagerhalle mit der Auslieferung der ersten handverpackten Sportartikel. 10 Jahre später beschäftigt SportOkay.com über 50 Mitarbeiter und nutzt die Leistung von 72 Robotern. Auch die Lagerdimension hat sich auf über 75.000 Lagerplätze vervielfacht, was einer Fläche von 1,5 Fußballfeldern entspricht. Die Verpackung übernimmt mittlerweile Großteils ein Verpackungsroboter.

SportOkay.com ist vielfach Pionier im Online-Handel: so wurde erstmals weltweit die 3D Photographie zur hemisphärischen Darstellung aller Produkte in einem Online-Shop eingesetzt und vor 10 Jahren startete SportOkay.com als einer der ersten deutschsprachigen Online-Shops mit Aktionsangeboten am Black Friday.



Das Sortiment wurde auf über 350 bekannte Marken erweitert. Rund 65.000 verschiedene Artikel sind auf Lager und können sofort versendet werden.

Erfreut zeigt sich SportOkay.com CEO Konrad Plankensteiner von den Kundenreaktionen: „Mit Unterstützung eines engagierten Teams und neuester Technologien werden 95% aller Bestellungen in Österreich und Deutschland am nächsten Werktag zugestellt. Ein Kunde meinte einmal dazu: „SportOkay.com liefert schneller als A….. und schneller als die Polizei erlaubt“.

Im ersten Jahr wurden 15.000 Pakete versendet, 10 Jahre später sind es über 300.000 jährlich. Im Jahre 2022 konnte SportOkay.com eine Umsatzsteigerung von über 18% erzielen und den Umsatz auf 31,5Mio Euro steigern.

Die meisten SportOkay.com Besucher kommen aus Deutschland mit einem Anteil von 45%, gefolgt von Österreich mit 25%, Italien mit 12% und weitere EU-Länder mit 18%. Die Nutzer mit dem höchsten Mobilanteil kommen aus Italien mit 75%. Der Online-Shop ist aktuell in vier Sprachen (deutsch, englisch, italienisch und slowakisch) verfügbar.

Zum zehnjährigen Jubiläum gibt es bei SportOkay.com jede Woche 10 neue attraktive Top Deals. Zusätzlich erhalten alle Kunden bis zum 3.November 2023 einen „10% Jubiläums-Rabatt“.

SportOkay.com Facts

SportOkay.com hat den Unternehmenssitz in Innsbruck (Tirol | Österreich) und startete Ende 2013 mit dem Online Sportartikel-Handel. SportOkay.com ist weltweit der erste Online Shop, in welchem alle Produkte in 3D dargestellt werden, und vertreibt Sportbekleidung, Schuhe & Sportausrüstung von Top-Marken für den Outdoor-, Berg-, Kletter- und Skisport als auch für den Bike-, Running- sowie Fitnessbereich. Die Auslieferung erfolgt in 27 Länder. SportOkay.com wurde von Computer Bild mehrmals als TOP SHOP ausgezeichnet. Die Sport Okay GmbH ist ein Unternehmen der Wintersport Tirol AG Unternehmensgruppe. Weitere Unternehmen der Wintersport Tirol AG sind das Skigebiet Stubaier Gletscher und stationäre Sportartikel Shops.