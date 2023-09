Edeljoker Müller nach dem 4:3 gegen ManUnited: "Das hört sich nach rosaroter Wunderwelt an, ist aber bei uns aktuell tatsächlich so"

Alle haben sich lieb beim FC Hollywood. AFP/CHRISTOF STACHE

München - Thomas Müller federte gut gelaunt der mitternächtlichen Geburtstagsparty seiner Ehefrau Lisa entgegen, als er noch etwas loswerden wollte. Beim FC Bayern, versicherte der Münchner Chef-Erklärer, hätten sich derzeit alle lieb. Auch nach diesem "komischen" Spektakel-Kick gegen Manchester United und trotz lästiger Personaldebatten. "Das hört sich nach rosaroter Wunderwelt an", sagte Edeljoker Müller, "ist aber bei uns aktuell tatsächlich so."

Wirklich? Wer wenige Minuten zuvor Müllers Trainer Thomas Tuchel durch die Katakomben tigern sah, bekam einen etwas anderen Eindruck. Tuchel hatte nach dem am Ende "wahnsinnigen" (Harry Kane) Spiel seiner Mannschaft augenscheinlich gehörigen Redebedarf und begann die Analyse mit seinen Assistenten noch auf dem Heimweg.

Vorne hiu, hinten pfui: Tuchel hatte von seiner Loge auf der Gegengerade, in der er aufgrund einer Sperre Platz nehmen musste, beste Sicht auf die Stärken, aber auch auf die Schwächen seiner Elf. Das 4:3 (2:0) gegen die Red Devils in der Champions League fand er "ein bisschen paradox". Immerhin einen Fortschritt zur Vorsaison machte er aus: Nach Rückschlägen falle seine Mannschaft nicht mehr "zusammen".

Dennoch ist schon in dieser frühen Saisonphase ein Muster zu erkennen, das ihn beunruhigen muss. Drei Gegentore im Supercup gegen Leipzig, zwei im Ligagipfel gegen Leverkusen, drei gegen den alten englischen Adel von Manchester - zu viel! "Die Bayern", kommentierte der deutsche DAZN-Experte Michael Ballack, "bleiben die Wundertüte, bei der man nicht weiß, was man bekommt."

Müllers 100er

Da ist zum einen die "Weltklasse", die nicht nur Sportdirektor Christoph Freund bei Zauber-Dribbler Jamal Musiala sieht, oder das riesige Zukunftsversprechen Mathys Tel, der junge Superjoker, der auch diesmal traf, und an dem sich Tuchel Woche für Woche versündigen muss, weil Superstar Kane an seiner Stelle stürmt. "Es ist ein bisschen unfair für ihn", gab der Trainer zu.

Da sind aber auch fehlende Kompaktheit, unerklärliche Ballverluste (selbst von Musiala wie vor dem 2:1) und eine anfällige Defensive. Und so landete Tuchel schnell bei seinem Lieblingsthema, der fehlenden "holding six". Vor dem Spiel hatte er in einem aufsehenerregenden Interview abermals den Mangel an Führungskräften beklagt; die vogelwilde Vorstellung seiner mitunter kopflosen Elf musste ihn darin und in seinem Misstrauen gegenüber Joshua Kimmich bestätigen. Wenngleich sich Sportchef Freund beeilte zu betonen, Kimmich sei "auch auch auf der Sechs ein Weltklasse-Spieler".

Die spielerische wie personelle Unwucht zwischen Abwehrverbund und Offensivreihe ist auch teamintern Thema. "Vorne", sagte Analytiker Müller mit Verweis auf die "acht Topspieler für vier Positionen", sei der Kader "nicht ausgedünnt, da ist er gut breit". Dahinter aber...

Und auch mit der Harmonie ist es nicht immer so weit her, wie ein lautstarker Disput zwischen Leon Goretzka und Dayot Upamecano verriet. Der kleine Streit aber, versicherte Müller, sei "mit einem kleinen Küsschen" schnell ausgeräumt worden. Und die Personalie Tel, versprach Tuchel, werde er bald mit mehr Einsatzminuten für den Wunderknaben beruhigen. Die Gegner Bochum und Münster (Pokal) bieten sich dafür vor dem Kracher in Leipzig (30. September) an.

Außerdem, schloss Müller nach seinem 100. Champions-League-Sieg und einer "verrückt langen Zeitreise", wäre ein klarer Erfolg auch nicht zielführend gewesen. Dann hieße es jetzt, "wie toll wir Fußball spielen und dass wir kurz vor dem Durchmarsch nach Wembley stehen". (sid, red, 21.9.2023)