Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn eines der größten Tech-Unternehmen unserer Zeit neue Hardware vorstellt, ist das immer von Interesse. Wenn besagtes Unternehmen aber nicht nur gerade seinen langjährigen Gerätechef verloren hat, sondern sich auch zuletzt mit allerlei negativen Berichten über das eigene Geschäft herumschlagen musste, darf die Spannung besonders groß sein. Steht das Ganze dann auch noch unter den Vorzeichen eines grundlegenden Umbruchs der gesamten Branche, hätten wir die Zutaten für Amazons am Mittwoch erfolgte Hardwarevorstellung des Jahres 2023 zusammen.

Außerdem: Wer eine einigermaßen aktuelle Apple Watch nutzt, der wird dieser Tage gefragt, ob er denn nicht ein Softwareupdate durchführen möchte. Mit watchOS 10 erwarten die Nutzerinnen und Nutzer in jedem Fall keine allzu große Veränderung, auch wenn man sich an eine angepasste Menüführung gewöhnen muss. Einige neue, interessante Möglichkeiten und natürlich noch mehr Watchfaces bringt das neue Update aber in jedem Fall.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen gute Lektüre!

Amazon stellt neue Echos und Fire TVs vor, zeigt nächste Generation von Alexa

watchOS 10: Diese Funktionen machen das Leben einfacher

Neues Maßnahmenpaket soll Österreich KI-fit machen

Gnome 45: Die neue Generation des Linux-Desktops unter der Lupe

Echo Frames: Die ein bisschen smarte Brille mit Alexa ausprobiert

Gesuchter russischer Hacker verhöhnt das FBI mit Tweet auf X

Jede zweite Führungskraft glaubt, KI könnte Teil ihrer Arbeit übernehmen

Unterhaltsamer Agententhriller für "Cyberpunk 2077"