Medienmogul Rupert Murdoch zieht zurück. Der 92-jährige Unternehmer gilt als einer der einflussreichsten Medienunternehmer der Welt. Murdoch legt jetzt seine Funktionen als Vorstandsvorsitzender bei News Corporation und beim Sender Fox News zurück. Murdoch war Gründer, Vorsitzender und CEO der News Corporation und ist aktuell Executive Chairman der News Corp und der Fox Corporation, die den rechtskonservativen US-Sender Fox News betreibt. Sein Sohn, Lachlan Murdoch, wird alleiniger Vorsitzender von News Corp und weiterhin Vorsitzender und CEO von Fox, heißt es in einer Mitteilung der Unternehmen.

Rupert Murdoch. REUTERS/Mike Segar

Der in Australien geborene Rupert Murdoch, seit 1985 US-Staatsbürger, ist einer der mächtigsten Medienunternehmer der Welt. Ihm gehören unter anderem der konservative Nachrichtensender Fox News und die Zeitung "Wall Street Journal" in den USA und in Großbritannien das Boulevardblatt "Sun" und die Zeitung "The Times". Sein Vermögen wurde vom Wirtschaftsmagazin "Forbes" zuletzt auf über 16 Milliarden Euro geschätzt. (red, 21.9.2023)