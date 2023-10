An Lungenkrebs sterben mehr Menschen als an Brust-, Prostata- und Dickdarmkrebs zusammen. Ein Forschungsprojekt der Med-Uni Wien setzt auf Machine-Learning

Obwohl Lungenkrebs zu den häufigsten bösartigen Tumorerkrankungen zählt, sind noch nicht alle Fragen rund um die oft tödliche Krankheit geklärt. imago/Science Photo Library

Lungenkrebs in seinen verschiedenen Erscheinungsformen ist eine der häufigsten und zugleich eine der tödlichsten Krebsarten. In Österreich ist sie bei Männern die häufigste krebsbedingte Todesursache, bei Frauen die zweithäufigste nach Brustkrebs. Als Behandlung stehen verschiedene Therapien zur Auswahl, darunter Bestrahlung, Immuntherapie oder ein chirurgischer Eingriff. Welche Behandlung die jeweils erfolgversprechendste ist, hängt von zahlreichen Faktoren ab, etwa der Art des Tumors und dem Zeitpunkt seiner Entdeckung.

Hilfe durch maschinelles Lernen

Das neu eröffnete Christian- Doppler-Labor für maschinelles Lernen zur Präzisionsbildgebung an der Medizinischen Universität Wien entwickelt Methoden, die Ärztinnen und Ärzte künftig bei der Prognose dessen unterstützen sollen, wie erfolgversprechend eine bestimmte Behandlung bei einem konkreten Patienten oder einer Patientin ist.

Dabei kommen Verfahren des maschinellen Lernens zum Einsatz, die Modelle aus Bild- und weiteren medizinischen Daten darauf trainieren, den Unterschied zwischen einer wahrscheinlich erfolgreichen oder einer wahrscheinlich nicht erfolgreichen Therapie zu erkennen. Viele Projekte, die künstliche Intelligenz (KI) beziehungsweise maschinelles Lernen in der medizinischen Bildanalyse einsetzen, bleiben an diesem Punkt – der automatisierten Kategorisierung in zwei oder mehrere Klassen (gutartig oder bösartig, erfolgreich oder nicht erfolgreich) – stehen. In Wien will man indes noch einen Schritt weiter gehen und Machine-Learning als generisches Werkzeug neuer Entdeckungen nutzbar machen.

Im Inneren des Tumors

Das Christian-Doppler-Labor strebt ein tieferes Verständnis der molekularen Prozesse im Inneren eines Tumors an und wie diese sich auf radiologischen Bildern manifestieren. Die Ausgangsdaten für die Lernmodelle sind hierbei auf der einen Seite radiologische Bilder, Blutwerte und weitere diagnostische Daten der Patientin oder des Patienten. Auf der anderen Seite sind es pathologische Analysedaten entfernter Tumoren, die deren innere biologische Mechanismen sichtbar machen.

"Um Bildgebung optimal nutzen zu können, ist es wichtig, den Zusammenhang zwischen dem Tumor im Bild und den biologischen Mechanismen, die sich in seinem Inneren abspielen, besser zu verstehen", sagt Georg Langs, Co-Leiter des neuen Christian-Doppler-Labors. "Wir wollen verstehen, welche Dynamik die Veränderung eines Tumors während der Behandlung aufweist und wie er strukturell aufgebaut ist, und das in Beziehung zu den Bilddaten aus der Computertomografie setzen."

Man wisse bei diesem Vorgehen im Vorhinein zwar nicht genau, wonach man sucht, erklärt Langs. Man entdecke im Idealfall aber Muster, die auf genetische Merkmale hinweisen, die das Wachstum eines Tumors beeinflussen. Solche sogenannten "treatment marker" sind Kandidaten, um den Tumor mittels Immuntherapie gezielt bekämpfen zu können.

Präzise Vorhersagemodelle

Ein Ziel der Forschenden ist es, präzise Vorhersagemodelle zu entwickeln, mit denen sich bereits zu einem möglichst frühen Zeitpunkt der Behandlung abschätzen lässt, ob diese wahrscheinlich eine Heilung bewirkt oder nicht. In letzterem Fall könnte man dann die Behandlungsform ändern beziehungsweise anpassen.

Geforscht wird deshalb explizit an solchen Modellen, die mit vergleichsweise kleinen Datenmengen auskommen. Denn: "Neue Therapien kommen sehr schnell auf den Markt", sagt Langs. "Man kann nicht bei jeder neuen Therapie warten, bis eine hinreichend große Menge an Patientendaten zur Verfügung steht."

Mehr Information

Erschwerend kommt hinzu, dass sich auch Technologien, beispielsweise Scanner, weiterentwickeln und völlig neue Typen von Daten liefern. Diese können von alten Modellen womöglich nicht verarbeitet werden. Die Projektpartner nutzen einen ganz neuen Gerätetypus, einen sogenannten photonenzählenden Computertomografen. Dabei ist nicht nur die Auflösung höher als jene herkömmlicher Computertomografen. Das Gerät misst auch die Energie jedes Photons, das auf den Detektor trifft.

So können verschiedene Energieniveaus unabhängig voneinander sichtbar gemacht werden. Das Resultat ist ein Bild, das unterschiedliche Bereiche des gescannten Gewebes durch unterschiedliche Farben sichtbar macht. "Man erhält einfach mehr Information", sagt Langs.

Alte Daten neu genutzt

Der medizinische Fortschritt birgt also die Gefahr, dass Prognosemodelle rasch veralten. Eine Forschungsaufgabe des Christian-Doppler-Labors widmet sich deshalb der Entwicklung von Modellen, die mit den Entwicklungen in Therapie und Technologie gleichsam mitwachsen. Gleichzeitig müssen die Modelle aber auch mit den älteren Daten weiterfunktionieren. Ein vielversprechender Ansatz zur Lösung dieser Aufgabe ist es, neue Daten grundsätzlich in den Lernkorpus aufzunehmen und ältere Daten nur dann aus ihm zu entfernen, sofern sie den neuen Daten hinreichend ähnlich sind.

Die Forschung findet in engem Austausch von Radiologie, Pulmologie, Onkologie, Thoraxchirurgie und Computerfachleuten statt. Diese interdisziplinäre Ausrichtung begründet zugleich die für Christian-Doppler-Labore untypische Doppelleitung: Georg Langs vom Computational Imaging Research Lab der Medizinischen Universität Wien deckt als Mathematiker die formale Seite und die Lernalgorithmen ab. Sein Kollege Helmut Prosch von der Klinischen Abteilung für Allgemeine Radiologie und Kinderradiologie bringt als Radiologe die Expertise in Bildgebungstechnologien ein.

Um auch juristische Aspekte im Umgang mit Daten von Patientinnen und Patienten sowie ärztliche Entscheidungen auf Grundlage von KI-Computermodellen miteinzubeziehen, ist außerdem das Department of Innovation and Digitalisation in Law der Universität Wien mit an Bord. Die Förderung durch die Christian-Doppler-Gesellschaft erlaubt es, acht Mitarbeitende zu finanzieren, darunter vier Doktoranden und zwei Postdocs. "Wir glauben, dass es die richtige Strategie ist, neben Medizin und Technik auch rechtswissenschaftliche Experten und Ph.D.-Studenten zum kontinuierlichen Teil des Labors zu machen", erklärt Langs. (Raimund Lang, 5.10.2023)