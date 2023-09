Nach dem Ausreißer in Singapur sollte die Strecke in Japan dem RB19 wieder deutlich besser liegen. Auch der Konstrukteurs-Titel könnte vergeben werden

Wenn es nach der Konkurrenz geht, dürften Max Verstappen, Christian Horner und Sergio Perez auch beim Grand Prix in Suzuka viel zu lachen haben. AP/Toru Hanai

Suzuka - War Singapur nun ein einmaliger Ausrutscher oder ist tatsächlich das Ende der Red-Bull-Dynastie eingeläutet? Noch bevor in Suzuka auch nur ein Meter gefahren war, winkten die Verfolger von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und seinem Team schon wieder ab. "In einer eigenen Liga" bewege sich Red Bull, meinte Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Für McLaren-Star Lando Norris ist die Rückkehr Verstappens an die Spitze des Feldes "ziemlich garantiert". Lewis Hamilton schwärmte gar: "Ihr Auto sollte hier phänomenal sein."

Schon klar, eindeutiger kann ein Stimmungsbild kaum sein. Doch Mercedes-Star Hamilton ist mit sieben WM-Titeln und 103 Grand-Prix-Siegen nicht nur der höchstdekorierte Fahrer der Königsklasse, er ist auch ein Meister der Zwischentöne. Und so setzte der 38-Jährige hinzu: "Ich denke, wenn sie nicht wie in der Vergangenheit 30 Sekunden Vorsprung haben, dann ist etwas im Busch."

Technische Direktive

Worauf Hamilton wohl anspielt: Die erste Red-Bull-Niederlage des Jahres in Singapur fiel mit dem Inkrafttreten der Technischen Direktiven 018 und 039 zusammen. Diese sorgten für Verbindlichkeit, was die maximal erlaubte Biegsamkeit der Flügel und mögliche technische Tricks am Unterboden angeht - mit dem großen Verlierer Red Bull?

Teamchef Christian Horner wehrte sich schon in Singapur gegen den Verdacht, diese Klarstellung des Regelwerks durch den Automobil-Weltverband FIA erkläre den Absturz von Dauersieger Max Verstappen auf Rang fünf nach zuvor zehn Grand-Prix-Erfolgen am Stück. Laut Horner hat man am jetzigen Auto nichts verändert.

Die Red-Bull-Schwäche von Singapur sei streckenspezifisch, zudem habe das Verstappen-Team bei der Fahrzeugeinstellung die falsche Richtung eingeschlagen, so lautete auch der generelle Tenor bei der Fahrer-Pressekonferenz vor dem Großen Preis von Japan (Sonntag, 7 Uhr MESZ/ORFeins und Sky). Verstappen wurde in Singapur Fünfter, Teamkollege Sergio Perez Achter. Es war das Ende der historischen Siegesserie, nach dem 15. von 22 Saisonrennen jubelte erstmals kein Red-Bull-Pilot vom obersten Podest.

Verstappen: "Suzuka sollte gut für unser Auto sein"

Nach den Eindrücken der bisherigen Saison und des letztjährigen Japan-Gastspiels ist die Kultstrecke in Suzuka mit ihren fließenden Kurven wie maßgeschneidert für den RB19. Es spricht alles dafür, dass Red Bull Racing die Konstrukteurs-WM an diesem Wochenende schnappt. Das Team führt imit 308 Punkten vor Mercedes und 332 vor Ferrari, insgesamt 353 Zähler sind maximal noch zu holen. Mit einem Doppelsieg inklusive schnellster Runde würden die "Bullen" in Japan den Titel aus eigener Kraft fixieren. Es reichen aber auch zwei weitere Szenarien: Verstappen und Perez müssten mehr Punkte sammeln als Mercedes und verhindern, dass Ferrari insgesamt 24 Zähler mehr holt.

"Wir müssen an diesem Wochenende alles richtig machen. Das Ziel ist natürlich, zu gewinnen", sagte Verstappen ganz selbstverständlich, denn: "Suzuka sollte gut für unser Auto sein." Sollte Verstappen aber falsch liegen, wird das nicht nur Hamilton auf den Plan rufen.

Den Einzel-Hattrick kann Verstappen frühestens am 8. Oktober in Katar perfekt machen, dieser ist dem Niederländer kaum noch zu nehmen. Komfortable 151 Punkte liegt der 25-Jährige vor Perez. In Suzuka hofft Verstappen, der sich ein paar Tage in Tokio entspannte, auf ein Déjà-vu. Im vergangenen Jahr war er als überlegener WM-Spitzenreiter in Singapur mit Rang sieben hinterhergefahren, schlug aber beim GP von Japan zurück und sicherte sich mit dem Erfolg vor Perez vorzeitig seinen zweiten WM-Titel.

Mercedes-Star Lewis Hamilton glaubt, dass Red Bull in Suzuka dominieren wird. IMAGO/HOCH ZWEI

Mercedes will den Schwung aus Singapur jedenfalls mitnehmen, die starke Performance des "Silberpfeils" stimmte zuversichtlich. "Es gibt viele positive Dinge, die wir mitnehmen können", sagte Mercedes-Boss Toto Wolff, der in Japan selbst fehlen wird, da er sich in Österreich einer Knie-Operation unterzieht. Lewis Hamilton landete auf dem dritten Platz, den George Russell vor seinem Crash in der letzten Runde auf der Jagd nach dem Sieg noch innehatte. "Wir haben ein bisschen Boden auf Ferrari verloren in der Konstrukteurswertung. Aber wir schauen nach vorne, nicht nach hinten", betonte der Wiener. "Wenn wir unser Paket maximieren, bin ich zuversichtlich, dass wir unseren Vorsprung ausbauen werden."

Japan sei immer ein einzigartiges Event mit sehr leidenschaftlichen Fans, sagte Wolff. "Die Strecke ist unglaublich herausfordernd, und die Fahrer lieben es, dort Rennen zu fahren." Auch Singapur-Sieger Carlos Sainz sammelte im Ferrari reichlich Selbstvertrauen, der Spanier rechnet aber mit einer Rückkehr von Red Bull auf das oberste Treppchen.

Stroll-Comeback

Positive Nachrichten gab es bei Aston Martin: Nach seinem schweren Unfall in Singapur ist Lance Stroll für das Rennen in Japan wieder einsatzbereit. "Ich fühle mich gut", sagte der Kanadier am Donnerstag. "Die Jungs haben einen guten Job gemacht, das Auto wieder zusammenzubauen." Der 24-Jährige hatte am vergangenen Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Singapur die Kontrolle über seinen Aston Martin verloren

Der Wagen schlug mit hoher Wucht in die Streckenbegrenzung des engen Stadtkurses ein und wurde zurück auf die Strecke geschleudert. Die linke Radaufhängung und auch die Hälfte des Seitenkastens wurden abgerissen oder zerstört. Stroll verzichtete anschließend auf einen Start beim Grand Prix. (sid, APA, red, 21.9.2023)