In Vorarlberg wird durch die Aktivität des Bischofs und einer Gruppe radikaler Christen eine Lösung für Abtreibungen in Landesspitälern verhindert, die auch von der zuständigen ÖVP-Landesrätin unterstützt wurde.

Präsentierte im August eine Studie "zur Lage der Jugend in Österreich": Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP). APA/TOBIAS STEINMAURER

Im niederösterreichischen Stockerau gibt ein Gymnasium Bekleidungsvorschriften vor – unter besonderer Berücksichtigung des Verbots von bauchfrei, Spaghettiträgern und Hotpants für Schülerinnen.

In Kärnten macht eine private katholische Mittelschule ähnliche Vorschriften, die Mutter einer zwölfjährigen Schülerin bezeichnet das in der Eltern-Lehrer-Chatgruppe als "faschistoid". Daraufhin muss das Mädchen die Schule verlassen. Die konservativen Kräfte im Land versuchen, auf eine vermutete oder tatsächliche Tendenz aufzuspringen. Die ÖVP-Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm präsentierte schon Mitte August eine Studie, wonach die jungen Leute im Lande ihr Lebensziel in "Heirat, zwei Kinder, Eigenheim" sähen.

Plakolm wollte jetzt auch die Lorbeeren für einen Regierungsbeschluss ernten, der eine empfindliche Verschärfung der Strafen für Konsum von dargestelltem Kindesmissbrauch vorsieht. An dieser Maßnahme hegen Experten größte Zweifel (für Abschreckung "schlichtweg nicht relevant").

Wie nennt man derlei im soziokulturellen Kontext? Wohl "restaurative Tendenzen". Oder "Kulturkampf". (Hans Rauscher, 21.9.2023)