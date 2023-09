Flecker brachte die Oberösterreicher in Linz per Weitschuss voran. Nunez, Diaz und Salah drehten die Partie in der zweiten Halbzeit für den englischen Favoriten

Liverpools Jubeltraube nach dem 2:1. REUTERS/LEONHARD FOEGER

Im Moment der größten Euphorie hallte ein Klassiker durch die Oberösterreich-Arena: "Wir sind der LASK, und wer seid ihr?" Die Linzer Fans bejubelten einen Treffer ihrer Mannschaft, der kein gewöhnlicher war: Er fiel gegen den großen FC Liverpool. Ein Gesetz jeder Heldensage ist: Übermut wird erst am Ende der Geschichte erkenntlich. Zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase spielte der LASK gegen die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp 1:3 (1:0). Nach einem frühen Treffer ärgerte man den Giganten aus der Premier League, bis sich individuelle Klasse durchsetzte. Der Auftritt macht Mut.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hatte am Tag vor dem Match betont, wie ernst man die Aufgabe in jenem Land nimmt, das er vornehmlich vom Winterurlaub kennt. Am Donnerstagabend schickte er sein Team im gewohnten 4-3-3 auf das Feld. Kein einziger Spieler aus der Startelf begann am vergangenen Wochenende in der Liga gegen Wolverhampton. Klopp schonte Stars wie Mo Salah oder Torhüter Alisson.

Florian Flecker bejubelte seinen Führungstreffer. IMAGO/Nigel Keene

Frühe Führung

Thomas Sageder hielt beim LASK mit einem 3-4-3 dagegen, das defensiv zum 5-2-3 wurde. Quasi mit der ersten Standardsituation gelang die Führung. Nach einem Eckball stand Florian Flecker an der Strafraumgrenze, der Flügelspieler zog ab, sein Ball fand den Weg durch den Verkehr im Sechzehner und schlug ein. Der Ball war scharf getreten, aber nicht unhaltbar für Caoimhín Kelleher.

Die Heimfans wurden lauter, auf dem Feld Liverpool tonangebend. LASK-Torhüter Tobias Lawal zeichnete sich zweimal aus, zunächst mit einer spektakulären Fußabwehr nach Flanke von Kostas Tsimikas (31.), dann mit einer Glanzparade nach Kopfball von Darwin Nunez aus nächster Nähe (36.).

Tobias Lawal parierte in der ersten Halbzeit aus kurzer Distanz gegen Darwin Nunez. AP/Matthias Schrader

Die Wende

Die Wende folgte in der zweiten Halbzeit binnen acht Minuten. Liverpool hatte die meisten Spielanteile, der LASK verteidigte zeitweise mit elf Mann im eigenen Strafraum; selbst das reichte nicht. 55. Minute: Liverpool über rechts, Stanglpass auf Luis Diaz, der am Fünfmeterraum den Ball ins Out spitzelte, dabei aber von Philipp Ziereis gefoult wurde. Der Schiedsrichter gab Elfmeter, der VAR bestätigte, Nunez verwandelte.

Der LASK kam zu zwei Halbchancen, praktisch im Gegenstoß dazu schlug Liverpool erneut zu. Schneller Angriff über die rechte Seite, Ryan Gravenberch mit einem Stanglpass auf Diaz, der in der Mitte viel Platz hatte. In der Folge kam der LASK zu keiner nennenswerten Ausgleichschance, der eingewechselte Salah traf zum 3:1 (88.).

Darwin Nunez traf zum 1:1 per Elfmeter. REUTERS/LEONHARD FOEGER

Am 5. Oktober folgt in Toulouse das zweite Gruppenspiel der Linzer in der Europa League. Das Rückmatch gegen Liverpool an der Anfield Road steigt am 30. November.

Bengalos

Die LASK-Fans nützten das Europacupspiel zur Kritik an der Vereinsführung. „Stilsicher & traditionsbewusst gegen schleichenden Identitätsverlust“, stand auf einem Transparent, das die gesamte Länge der Fantribüne zierte. Später folgte: „Abgehoben, weltfremd, unsympathisch - ihr ruiniert unseren Verein systematisch!“ Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte es Kritik am Choreoverbot im Europapokal. Im Fansektor leuchteten Bengalos, dem LASK droht eine Geldstrafe der Uefa. (Lukas Zahrer, 21.9.2023)

LASK-Fans feierten das Schlagerspiel gegen Liverpool. EPA/ANNA SZILAGYI

Fußball-Europa-League - Gruppe E, 1. Runde:

LASK - FC Liverpool 1:3 (1:0)

Linz, Oberösterreich Arena, 17.098 (ausverkauft), SR Di Bello (ITA).

Tore:

1:0 (14.) Flecker

1:1 (56.) Nunez (Elfmeter)

1:2 (63.) Luis Diaz

1:3 (88.) Salah

LASK: Lawal - Ziereis, Andrade, Luckeneder (80. Darboe) - Flecker (89. Ba), Jovicic, Horvath, Renner (89. Bello) - Ljubicic (68. Kone), Zulj, Havel (68. Mustapha)

Liverpool: Kelleher - Bajcetic (61. Gomez), Konate (82. Matip), Van Dijk, Tsimikas - Elliott, Endo (60. Mac Allister), Gravenberch (74. Salah) - Doak (60. Szoboszlai), Nunez, Diaz

Gelbe Karten: Havel, Zulj, Ziereis bzw. Konate, Bajcetic