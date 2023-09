NATURSCHUTZ Das UN-Abkommen zum Schutz der Hohen See

Bislang ist die Hohe See, also das Gebiet jenseits der 200-Meilen-Zone vor den Küsten, ein quasi rechtsfreier Raum. Das UN-Abkommen zum Schutz der Hohen See ändert das – mit seiner Hilfe können Schutzgebiete eingerichtet werden. Außerdem schreibt es Umweltverträglichkeitsprüfungen vor, zum Beispiel vor dem Abbau von Bodenschätzen