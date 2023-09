Nach der Ibiza-Affäre liegt die FPÖ 2019 am Boden, Heinz-Christian Strache muss als Vizekanzler und Parteichef seinen Hut nehmen. Doch Herbert Kickl greift nicht gleich nach der Parteiführung. In dieser Folge erzählen wir, wie das Duo Herbert Kickl und Norbert Hofer die FPÖ nach dem Ende von Türkis-Blau wieder aufbaut. Wie Kickl in der Corona-Pandemie Gefallen an der großen Bühne findet. Und schließlich, wie Kickl einen weiteren Verbündeten fallen lässt, um endgültig die Macht in der Partei zu übernehmen.

In dieser Serie von "Inside Austria" erzählen wir vom Aufstieg eines Angstmachers. Davon, wie Herbert Kickl vom Redenschreiber zum Mann fürs Grobe und schließlich selbst zum Parteichef wurde. Wir zeigen, wie Kickl mit seinem Rechtspopulismus jetzt das Kanzleramt ins Visier nimmt und wie er Österreich umbauen will. In dieser vierten Folge der Reihe erzählen wir, wie Kickl Parteichef der FPÖ wird. (red, 23.9.2023)

In dieser Folge zu hören: Oliver Das Gupta (Autor beim "Spiegel" und beim STANDARD), Walter Ötsch (Ökonom und Kulturwissenschafter), Hans Rauscher (Kolumnist beim STANDARD); Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp, Skript: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp; Redigat: Zsolt Wilhelm und Ole Reißmann; Gestaltung und Produktion: Christoph Neuwirth

Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Wiener Tierschutzverein