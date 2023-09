"Mein Vater hat das Geschäft hier in der Weihburggasse im ersten Bezirk im Jahr 1976 eröffnet. Wir steuern also schnurstracks auf das 50. Jubiläum zu. Er war auch zuvor schon im Bereich Keramik tätig. Ich bin mittlerweile seit 15 Jahren so richtig mit an Bord, arbeitete allerdings bereits als Jugendliche vor allem in den Ferien mit. Ich habe aber auch andere Dinge gemacht, tourte zum Beispiel mit der Indie-Pop-Band Luise Pop durch ganz Europa. Kunstgeschichte habe ich auch studiert.

Lisa Berger im Geschäft in der Wiener Weihburggasse. Produziert wird gleich um die Ecke. Michael Hausenblas

Mittlerweile obliegt mir die Geschäftsführung. Mein Vater, er ist schon über 80, entwirft unter anderem noch immer Kachelöfen und überwacht auch deren Aufbau durch den Hafner. Im Verkauf haben wir Unterstützung von drei Damen, die bereits in Pension sind.

Unser Produktspektrum ist ein sehr breites. Ich würde meinen, es sind mehrere Hundert Dinge, vom Häferl bis hin zu Skulpturalem, das wir im Angebot haben. Sagen wir es so: Wenn wir Inventur machen, ist das ein ziemlicher Aufwand. Wir produzieren auch viel auf Bestellung. Es kommt zum Beispiel vor, dass Menschen mit einem Service aus den 80er-Jahren vorbeikommen und ein paar Teller nachmachen lassen. Unsere Werkstatt, die ein bisschen an eine Höhle erinnert, ist gleich um die Ecke vom Geschäft, das circa 90 Quadratmeter misst.

Der Boom in Sachen Keramik hat vor gut fünf, sechs Jahren eingesetzt. Die Zeit davor war eher mau im Vergleich zu ganz früher. Eine Zeitlang kaufte man Geschirr ganz einfach lieber bei Ikea und anderen Ketten. Doch diesbezüglich hat bei vielen ein Umdenken eingesetzt. Die Menschen verspüren wieder Sehnsucht nach Handwerk und nach Individuellem, nach Stücken, die hier produziert werden. Wobei gesagt werden muss, dass es auch Kunden gibt, die an kleinen Eigenheiten eines Stückes herummosern und diese als fehlerhaft bezeichnen. Die meisten aber schätzen gerade diese Eigenheiten als etwas Besonderes. Es gibt auch viele junge Kunden. Und Touristen, vor allem aus den USA. Die lieben es, dass es bei uns im Geschäft nicht ganz so aufgeräumt ist.

Das Töpfern und Drehen bereiten mir große Freude, wobei mir das Glasieren ganz besonders am Herzen liegt. Besonders viel Ruhe und Zeit erfordern die sogenannten Kopfvasen. Gelernt habe ich all das hier im Betrieb. Mir fällt eigentlich kaum etwas zu Boden und zerbricht. Wenn, dann geht eher beim Produzieren etwas kaputt. Klar ärgert man sich.

Viel zu tun

Ich schätze aber ebenso die Tätigkeit des Verkaufens. In letzter Zeit war viel los. Man merkt, dass der Tourismus wieder voll da ist. Das heißt, da gehen ganz schön viele Häferln weg. Und die müssen auch gemacht werden. Eine Auswahl unserer Produkte kommt übrigens in den Designshop im neuen Wien-Museum, was mich sehr freut. Wie auch immer, es gibt eine Menge zu tun. Die ganzen E-Mails, die Website, auch der Onlineshop, den wir während der Pandemie aufgebaut haben, ist sehr zeitintensiv. Leider können wir es uns nicht leisten, dafür jemanden anzustellen. Und einen kleinen Sohn habe ich auch.

Vom Häferl bis zum Kachelofen reicht das Angebot bei Keramik Berger. Michael Hausenblas

Ob früher alles besser war? Also, wie gesagt, von der Wertschätzung her hat sich unsere Branche sehr zum Positiven entwickelt. Was schwieriger wurde, ist, so ein Unternehmen zu führen. Die Kosten, egal ob für Material, Energie oder Personal, sind stark gestiegen. Ich muss fast alles selber machen. Und hinzu kommt die Veränderung der Mieten, vor allem in der Innenstadt. Wenn mein Vater einmal nicht mehr der Eigentümer sein wird, werde ich mir die Miete an diesem Standort nicht mehr leisten können. Sie würde mindestens um das Dreifache steigen, und ich könnte das Geschäft hier nicht weiterführen. Außer ich fände einen Gönner in der Innenstadt, der unsere Arbeit besonders wertschätzt." (Michael Hausenblas, 24.9.2023)

