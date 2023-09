Der Anwaltstag 2023 steht im Zeichen von künstlicher Intelligenz. Justizministerin Zadić will den Kostenersatz für Freigesprochene erhöhen

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler unterstützt die Forderung der Anwaltskammer. AP/Jenny Kane

"Sie sprechen uns aus der Seele", sagte Franz Mittendorfer in die Richtung von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). Am jährlichen Anwaltstag plädierte der Präsident der Oberösterreichischen Rechtsanwaltskammer für Reformen bei der Sicherstellung von Handys.

Menschen speichern mittlerweile ihr gesamtes Leben auf ihren Smartphones. Die Sicherstellung erfolgt aber unter relativ einfachen Voraussetzungen, wie sie für "einfache" Gegenstände wie etwa Messer oder Kalender gelten. Die Anwaltskammer fordert, die Hürden anzuheben, den Beschuldigten rechtzeitig eine Kopie der Daten auszuhändigen und die Verfahren zu beschleunigen.

Die Regeln seien "wirklich veraltet und aus der Zeit gefallen", sagte Verfassungsministerin Edtstadler bei ihren Begrüßungsworten in Linz. "Hier braucht es dringend eine Änderung. Wir müssen mit der Zeit gehen." Künstliche Intelligenz (KI) könne dabei helfen, die Verfahren zu beschleunigen, sie müsse jedoch durch Regelungen in geordnete Bahnen gelenkt werden. Derzeit arbeitet die EU an einer KI-Verordnung, die aus Sicht von Edtstadler "globale Standards" setzen kann.

Am Anwaltstag waren dieses Jahr Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadić (Grüne) zu Gast. Örak

Zadić will mehr Budget für Freigsprochene

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) sprach sich am Anwaltstag für einen angemessenen Kostenersatz für Freigesprochene aus. Auch das ist eine langjährige Forderung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Derzeit deckt der gesetzliche Ersatz oft nur einen Bruchteil dessen ab, was Beschuldigte und Angeklagte im Ermittlungsverfahren für Anwältinnen und Anwälte ausgeben müssen.

"Dafür braucht es zusätzliche Mittel, die das Justizbudget selbst nicht stemmen kann", betonte Zadić. Bei den kommenden Budgetverhandlungen wolle sie deshalb einen "Vorstoß" machen. Sie sei "zuversichtlich", dass es eine Lösung geben wird. "Verfassungsministerin Edtstadler und ich sind uns da einig."

Armenak Utudjian, Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags (Örak), bedankte sich bei Zadić für Engagement, forderte aber Tempo ein. "Wir erwarten uns, dass das jetzt zügig umgesetzt wird." Das Strafverfahren selbst dürfe nie die Strafe sein.

Kritik an Postenbesetzungen

Kritik übte Utudjian daran, dass die Politik justizpolitische Reformen "junktimiert" und somit voneinander abhängig mache. "Entweder eine Forderung ist sachlich notwendig, oder sie ist es nicht." Reformbedarf sieht der Anwaltspräsident auch bei der Bestellung von Spitzenpositionen in der Justiz. Die Präsidentenstelle am Bundesverwaltungsgericht (BVwG) ist seit mittlerweile fast einem Jahr unbesetzt. Es dürfe nicht einmal den Anschein einer "Verpolitisierung der Justiz" geben.

"Wir wollen den besten Rechtsstaat der Welt und nicht den besten aus beiden Welten", sagte Utudjian in Anspielung an das Motto der türkis-grünen Bundesregierung. (Jakob Pflügl, 22.9.2023)