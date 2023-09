Mehr Informationen zum Spiel sollen erst nächstes Jahr verraten werden. Private Division

Viel weiß man leider noch nicht von der "Herr der Ringe"-Kooperation zwischen dem Spielepublisher Private Division und dem Special-Effects-Studio Weta Workshop. Ein neuer Teaser-Trailer und eine kurze Pressemitteilung verraten immerhin erste Fakten.

Cozy Game

Das im bekannten "Herr der Ringe"-Universum angesiedelte Spiel soll ein "Cozy Game" werden, also eines, bei dem man sich wohlfühlen und nicht gestresst sein soll. Ein Trend, der sich zuletzt auf der Spielemesse Gamescom im August bei vielen Spieleherstellern erkennen ließ.

Tales of the Shire - Official Teaser

Your cosy Hobbit life awaits in Tales of the Shire, a heart-warming new The Lord of the Rings™ game by Wētā Workshop and Private Division. Coming 2024.

"Tales of the Shire" wird das Spiel heißen und wohl einige weniger aufregende, aber vielleicht dafür umso liebenswertere Geschichten von den Hobbits erzählen. Erscheinen soll das Spiel 2024 für Konsolen und PC. In ein paar Monaten versprechen die Macher, mehr Informationen zum Game verraten zu wollen. (red, 22.9.2023)