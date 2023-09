Der Bundeskanzler postete in den Sozialen Medien ein Video, an dessen Ende das Datum "26.9.2023" eingeblendet wird. Was an dem Tag passieren soll, bleibt unklar

X/Karl Nehammer/Screenshot

Bundeskanzler Karl Nehammer veröffentlichte am Freitag auf X, vormals Twitter, ein Ankündigungsvideo ohne Ankündigung - und sorgte damit für wilde Spekulationen. Das Video zeigt einen Teil des ORF-Sommergesprächs mit Susanne Schnabel am 4. September. Der Ausschnitt beinhaltet die Frage danach, welcher Satz von Nehammer in Erinnerung bleiben solle. Nehammer antwortet mit einem Zitat Leopold Figls, dem Satz "Glaubt an dieses Österreich". Diesen Satz wolle er den Menschen "gerne mitgeben".

Danach wird das Datum "26.9.2023" eingeblendet. Eine Erläuterung, was an dem Datum passieren sollte, bleibt aus. Auf Social Media heizte das die Gerüchteküche an. So hieß es etwa, der Kanzler wisse nicht, dass der Nationalfeiertag erst am 26. Oktober stattfinde oder ob es an dem Datum etwa Neuwahlen geben werde.

In den vergangenen Monaten versichteren die Koalitionspartner regelmäßig, die Legislaturperiode vollständig zu erfüllen. Auch über einen möglichen Wahlkampfstart wurde gemutmaßt. Eine Stellungnahme des Bundeskanzlers zu dem Video blieb vorerst aus. (red, 22.9.2023)