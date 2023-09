Liebe Leserin, lieber Leser,

die für Phishing- und Spam-Angriffe zuständige Behörde RTR gibt aufgrund tausender Beschwerden einen Verordnungsentwurf in die Begutachtung. Bereits in einem Monat soll er in Kraft treten und Mobilfunker zum Handeln zwingen, aktiver gegen Fake-Anrufe und ähnliches vorzugehen.

Der Kollege Peter Zellinger war diese Woche in China und hat dort unter anderem den größten Verkaufsplatz für Technikbegeisterte aufgesucht. Außerdem berichten wir, warum 37 Millionen "Fortnite" Spielerinnen und Spieler - von den insgesamt geschätzten 250 Millionen - ihr Geld zurückfordern können. Bereits gestern Abend haben wir die neue Surface-Präsentation von Microsoft verfolgt und geben dazu ebenfalls eine Einschätzung ab.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen gute Lektüre!

