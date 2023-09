"Eine Zukunft muss nicht gut sein, damit man weniger oder keine Angst vor ihr hat, sondern sie muss beeinflussbar sein", schreibt Politikwissenschafterin Florence Gaub in ihrem Gastkommentar.

Wenn Zukunft ein Reiseziel wäre, hätte sie ein Problem: Aktuell will nur jeder dritte Österreicher, jede dritte Österreicherin gern dorthin. Alle anderen haben eher negative Vorstellungen davon, fürchten sich vor Klimawandel, Finanzproblemen und Kriegen in den kommenden Jahren. Ganz allein sind sie dabei nicht: Auch Deutsche, Franzosen, Italiener und Spanier stehen der Zukunft ausgesprochen pessimistisch gegenüber – kein Wunder, könnte man sagen. Aber doch im krassen Kontrast dazu, wie China, Saudi-Arabien oder fast alle jungen Menschen auf der Welt die Zukunft sehen: nämlich als genau den Ort, an dem alles besser wird.

Zukunft kann man gestalten. Man muss nur wollen.

Wie also kommt es, dass wir in Europa auf einer Insel des Pessimismus leben? Es gibt gleich mehrere Gründe dafür. Als Erstes muss man verstehen, dass Pessimismus keine Vorhersagekraft hat – sprich, es gibt ganz objektiv keinen Zusammenhang zwischen dem, wie sehr man sich über etwas sorgt, und der Wahrscheinlichkeit, mit der es dann eintritt. Denn Pessimismus mag sich intellektuell anfühlen, es ist ein Gefühl und kein Gedanke – und dieses Gefühl sagt weniger aus, was passiert, und mehr, wie sehr man glaubt, es beeinflussen zu können. Deshalb können Menschen gleichzeitig sehr optimistisch sein, was den kommenden Urlaub betrifft, und sehr pessimistisch, wenn es um die nächsten Wahlen geht. Das Erste können sie stark beeinflussen, das Zweite weniger. Was heißt also unser aktueller Pessimismus? Dass Europa das Gefühl hat, es kann die Zukunft nicht oder nur wenig beeinflussen.

Nur ein Gefühl

Aber auch das ist genau das, nur ein Gefühl und kein Fakt. Ohnmacht dieser Art tritt nämlich genau dann ein, wenn man sich keine Gedanken darüber gemacht hat, was man eigentlich tun könnte, um die Zukunft zu beeinflussen. Das passiert genau dann besonders gern, wenn man die Zukunft auf Autopilot gestellt und zu lange die Hände vom Lenkrad genommen hat. Quasi ganz Europa hat dies nach 1990 getan: Das Buch Das Ende der Geschichte von Francis Fukuyama fasste damals den Zeitgeist gut zusammen. Es war der Auffassung, dass die Zukunft der Menschheit quasi feststeht, überall würden nun Demokratie und Marktwirtschaft Einzug halten, ganz wie bei uns. Eine Weile war das auch so: Bis in die frühen 2000er stieg die Zahl der Demokratien in der Welt stetig an – aber seither stagniert es. Mit dem gescheiterten Arabischen Frühling, dem Erstarken Chinas und dem Krieg in der Ukraine ist somit unsere alte Zukunft abgelaufen. Wir brauchen dringend eine neue; nicht nur, um wieder auf etwas Positives hinzuarbeiten, sondern auch, um uns weniger hilflos den Zukünften der anderen ausgeliefert zu fühlen.

Wie also bekommen wir eine neue Zukunft? Nicht von alleine. Denn Zukunft ist nie automatisch, schon gar nicht, wenn sie weiter weg ist. Den meisten von uns fällt es leicht, über den nächsten Monat nachzudenken, aber schon viel schwieriger wird es, wenn wir Jahre in die Zukunft reisen wollen. Dafür brauchen wir das Wissen, das Handwerkzeug, die Kultur und auch die Institutionen. Fast nichts davon haben wir in ausreichendem Maße, denn wir sind nach wie vor ein sehr vergangenheitsorientierter Kontinent. In der Schule lernen wir Latein statt Zukunftsvorausschau, beim Psychologen betreiben wir emotionale Archäologie, und nicht wenige von uns wählen Parteien, die versprechen, uns die Zukunft vom Leib zu halten und alles so zu belassen, wie es ist.

Zukunftsfähige Gesellschaften sehen anders aus: Sie haben Zukunftsausschüsse im Parlament (Finnland), Zukunftskommissare (Wales), lokale Zukunftsinitiativen (Japan), Zukunftsberichte (USA) und vor allem: eine positive Geschichte der Zukunft (Saudi-Arabien, China). Sich aktiv mit der Zukunft auseinanderzusetzen ist dabei nicht das Gleiche, wie alle seine Ängste aufzuschreiben – es ist ein strukturierter Prozess, bei dem Daten zusammengetragen, Annahmen geprüft, Szenarien durchgespielt und debattiert wird.

Entscheidender Effekt

Und das hat vor allem einen entscheidenden Effekt: Man entdeckt, was man alles tun kann, um die Zukunft zu beeinflussen – und damit fühlt man sich automatisch besser. Eine Zukunft muss also nicht gut sein, damit man weniger oder keine Angst vor ihr hat, sondern sie muss beeinflussbar sein. Genau deshalb macht es Menschen glücklich, demonstrieren zu gehen, und genau deshalb sind in Russland die Pessimismusraten seit Kriegsausbruch gesunken. Nicht etwa weil die Menschen dort Krieg mögen, sondern weil er ihnen das Gefühl gibt, die Zukunft wieder mehr zu beeinflussen als zuvor. Umgekehrt macht es unglücklich, sich nicht aktiv mit der Zukunft auseinanderzusetzen, denn dann fliegt sie auf einen zu wie ein Meteorit, dem man nicht ausweichen kann.

Für uns Europäerinnen und Europäer heißt das Folgendes. Erstens ist die Zukunft nicht etwas, das einem widerfährt, sondern etwas, womit man sich intensiv und strukturiert beschäftigt und das man mit Entscheidungen und Handlungen heute beeinflusst. Genau deshalb hat der Mensch nämlich überhaupt die Fähigkeit, mental zu einer Zeit zu reisen, die noch nicht da ist: nicht nur um sie sich vorzustellen (oder sich gar zu fürchten), sondern um etwas damit zu tun. (Florence Gaub, 23.9.2023)