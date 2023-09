9.30 SCHNITZLER-VERFILMUNG

Christine (F/I 1958, Pierre Gaspard-Huit) Romy Schneider verleiht in ihrer ersten französischen Filmproduktion einer biederen Adaption von Arthur Schnitzlers Liebelei Glanz. Die tragischen Ereignisse in Gang setzt Alain Delon. Bis 11.10, ORF 2

20.15 DOKUMENTATIONSREIHE

Geheimnisvolle Mumien (1–3/3) Moderne forensische Untersuchungen erlauben es, ein lebendiges Bild von Leben und Tod im alten Ägypten zu zeichnen – einer Welt, deren Probleme oft modern anmuten. Bis 22.55, Arte

20.15 BAYERN-KRIMI

Leberkäsjunkie (D 2019, Ed Herzog) Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) muss nicht nur eine Woche auf seinen einjährigen Sohn aufpassen, weil Gefährtin Susi wieder einmal genug von ihm hat. Wegen alarmierender Cholesterinwerte wird er auch auf Leberkäs-Entzug gesetzt. Der sechste Kinofall nach den Romanen von Rita Falk. Bis 21.50, ORF 1

22.55 DOKUMENTATION

Legasthenie – Wir dachten immer, du bist dumm Noch immer herrscht in der Wissenschaft Unklarheit über Ursachen und Therapien der Legasthenie, die oft von Versagensgefühlen begleitet wird. Bis 23.50, Arte

23.25 GAUNERKOMÖDIE

Der Überfall (Ö 2000, Florian Flicker) Ein aus Verzweiflung begangener Überfall, der gründlich schiefläuft. Vom viel zu früh verstorbenen österreichischen Regisseur Florian Flicker (Suzie Washington) mit Roland Düringer und Josef Hader als tragikomisches Kammerspiel inszeniert. Bis 0.45, ORF 1

23.25 WESTERNMELODRAM

Duell in der Sonne (Duel in the Sun, USA 1958, King Vidor) Nach dem Erfolg von Vom Winde verweht versuchte der legendäre Produzent David O. Selznick, diesen zu wiederholen, und blies den Western Duell in der Sonne zum in Technicolor glühenden Melodram auf. Das Ergebnis mit Jennifer Jones, Gregory Peck und Joseph Cotten in den Hauptrollen ist teils bizarr, teils ein Vorgriff auf die explosiven Konfrontationen des Italowestern. Bis 1.30, RBB

Streamingtipps

HIP-HOP

Mixtape (USA 2023, Omar Acosta) Hip-Hop ist 50 Jahre alt – zumindest, wenn man die erste öffentliche Performance von DJ Kool Herc am 11. August 1973 in der New Yorker Bronx als Geburtsstunde annimmt. Die neue Doku Mixtape beleuchtet nun den Siegeszug des Hip-Hop mit Interviews unter anderem mit Lil Wayne, 2 Chainz, A$AP Rocky, DJ Khaled und Mike Tyson. Paramount+

FAB FOUR

The Super Models (USA 2023, Roger Ross Williams, Larissa Bills) Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre wurde eine Viererbande zum Inbegriff von Supermodels: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington. Für eine vierteilige Dokuserie sind sie, heute alle in ihren 50ern, wieder zusammengekommen und erzählen ihre Geschichte. Das verspricht Nostalgie, ohne die toxischen Seiten des Modelgeschäfts auszusparen. Apple TV+

Erzählen ihre Geschichte (von links): Linda Evangelista, Christy Turlington, Naomi Campbell und Cindy Crawford in "The Super Models" auf Apple TV+. Apple

BILDUNGSABSCHLUSS

Sex Education (GB 2023) Zeit, um von der Highschool ans College zu wechseln: Die Netflix-Erfolgsserie über Otis Milburn (Asa Butterfield), den Sohn der Sexualtherapeutin und erfolgreichen Sachbuchautorin Dr. Jean Milburn (Gillian Anderson), geht in die vierte und letzte Staffel. Netflix

LETZTE AUSFAHRT

Das Boot (D/CZ 2023) Zu seiner wohl letzten Ausfahrt bricht Das Boot auf – Sky Deutschland stellt im kommenden Jahr fiktionale Eigenproduktionen ein. Die finale Staffel der Serie dreht sich einerseits um Intrigen im Berlin des Jahres 1943, andererseits um einen heftigen U-Boot-Krieg im Mittelmeer. Sky

Radiotipps

9.05 FEATURE

Hörbilder: Die Gefahren der Biometrie Gegen die zunehmende Nutzung biometrischer Daten regt sich Widerstand. Bis 10.00, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast ist Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP). Bis 12.56, Ö1

17.05 MAGAZIN

Diagonal: "Hip-Hop, don’t stop" Es gibt gute Gründe, heuer das 50-jährige Jubiläum von Hip-Hop zu feiern. Bis 19.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 23.9.2023)