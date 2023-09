Immer mehr Zoos verschreiben sich dem Ziel des Artenschutzes. IMAGO/Imageplotter / Avalon

Vergangene Woche starb eine Tierpflegerin im Zoo Hellbrunn nachdem sie von einem Nashorn attackiert wurde. Tragische Vorfälle wie dieser erinnern daran, dass es Wildtiere sind, die in unseren Zoos gehalten und Besucherinnen und Besuchern zur Schau gestellt werden. Gerade in solchen Fällen stellt sich dann die Frage, ob Zoos in der heutigen Zeit überhaupt eine Existenzberechtigung haben. Dienten Zoos einst vor allem der Befriedigung von Neugier und der Unterhaltung, wurden später vor allem die Aspekte Bildung und Forschung betont. Heute verschreiben sich immer mehr Zoos dem Artenschutz.

Frage: Seit wann gibt es überhaupt Zoos?

Antwort: In Ägypten und China wurden von Herrschern bereits vor über 4.000 Jahren wilde Tiere gehalten. Seit dieser Zeit besaßen mächtige und vermögende Personen immer wieder größere und kleinere Menagerien. Der älteste noch existierende Zoo ist der Tiergarten Schönbrunn in Wien, der 1752 gegründet wurde. Als der erste von Beginn an wissenschaftliche Zoo gilt die Ménagerie du Jardin des Plantes in Paris, die vor 230 Jahren eröffnet wurde und damals vielen berühmten Naturforschern erstmals die Möglichkeit bot, exotische Tiere zu studieren.

Frage: Welche Rolle spielt die Forschung in Zoos?

Antwort: Weiterhin eine sehr wichtige – neben der Vermittlung von Wissen über Tiere und dem Artenschutz, der auch mit Forschung zu tun hat. Viele Entdeckungen in der Verhaltensbiologie, Primatologie oder Genetik wurden in Zoos oder mit ihrer Hilfe gemacht. Der Verhaltensforscher und spätere Nobelpreisträger Konrad Lorenz bewarb sich in den 1930er-Jahren – allerdings erfolglos – um die Leitung des Tiergartens Schönbrunn. Oskar Heinroth, einer seiner wichtigsten Lehrer, war langjähriger Leiter des Aquariums im Berliner Zoo, dem heute artenreichsten Zoo der Welt.

Frage: Wie tragen Zoos zum Artenschutz bei?

Antwort: Vor allem durch Zuchtprogramme. So sind Zoos längst international eng vernetzt, um beim Nachwuchs gefährdeter Tierarten eine möglichst hohe genetische Diversität zu gewährleisten. Ein anderer eher futuristischer Beitrag der Tiergärten zur Arterhaltung ist der "Kyrozoo": Tiergärten konservieren bei eisigen Temperaturen Gewebe von bedrohten oder ausgestorbenen Tierarten, um daraus in Zukunft Nachzüchtungen zu machen. Angesichts des dramatischen Artensterbens gelten die Zoos als eine Art globale Arche Noah des 21. Jahrhunderts.

Frage: Welche Tierarten sind durch Zoos vor dem Aussterben gerettet worden?

Antwort: Mittlerweile sind das ein paar Dutzend Spezies. Zu den bekanntesten zählen das Przewalski-Pferd, das Wisent oder der Rotwolf. Sie alle überlebten in Zoos und sind heute in vielen Fällen wieder in natürlichen Lebensräumen anzutreffen. Ein anderes bekanntes Beispiel ist der Kalifornische Kondor, von dem es Anfang der 1980er-Jahre nur noch 22 freilebende Exemplare gab. Sie wurden eingefangen und in kalifornische Zoos gebracht, wo sie sich vermehrten. Die Nachkommen konnten wieder ausgewildert werden. Mittlerweile leben über 200 Vögel in freier Natur. Im Zuge dieser Rettungsaktion blieb allerdings eine Art auf der Strecke: Colpocephalum californici. Das ist jene Laus, die sich ganz auf den Kalifornischen Kondor spezialisiert hatte.

Frage: Gibt es Versuche, Zoos zu schließen und in tiergerechtere Orte zu verwandeln?

Antwort: Ja, aber das erweist sich in vielen Fällen als recht komplex. Das bekannteste Beispiel ist der Zoo von Buenos Aires, der im Juni 2016 seine Pforten schloss. Die Zootiere wurden in Reservate umgesiedelt, was einige Todesfälle mit sich brachte. Kritiker sprachen von "Ökoschwindel". Das Areal wird seit 2018 in einen Ökopark mit in Argentinien heimischen Tieren umgewandelt. In Barcelona beschloss der Stadtrat 2019 nach argentinischem Vorbild ebenfalls eine Umwandlung des Zoos in einen Ökopark. Langfristig soll es dort nur noch Tierarten aus dem mediterranen Raum geben und Spezies, die vom Aussterben bedroht sind. Aber der Weg bis dahin ist noch weit. (Klaus Taschwer, 22.9.2023)