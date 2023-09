Die Folgen der Begegnungen naturentfremdeter Städterinnen und Städter mit Löwen, Elefanten oder Schlangen sollte man freilich auch nicht unterschätzen. Besonders Kinder profitieren von der Gelegenheit, Tiere hautnah zu erleben und vielleicht dabei auch noch etwas zu lernen. Und bei dem einen oder anderen Erwachsenen mag diese Erfahrung in Erinnerung rufen, wie brutal die eigene Spezies mit den Lebensräumen dieser Tiere umspringt. (Thomas Bergmayr, 22.9.2023)

Doch dabei spielen die Besucher eine entscheidende Rolle. Ohne sie könnten Zoos ihre Artenschutzbemühungen kaum umsetzen, wie sich auch wissenschaftlich belegen lässt. Eine Studie vom Trinity College in Dublin weist auf einen direkten Zusammenhang zwischen Besucherzahlen und unterstützten Projekten hin. Mit anderen Worten: Je mehr Publikum ein Zoo anlockt, desto umfassender kann er sich dem Artenschutz widmen.

Ist es okay, eine Minderheit einzusperren, wenn es dem Rest beim Überleben hilft? Zumindest die Erfahrungen sprechen dafür: Verantwortungsvoll geführte Zoos sind unverzichtbar geworden im Kampf gegen das Artensterben. Durch Nachzucht und vereinzelte Auswilderung gelang es mit ihrer Hilfe inzwischen, über 50 Arten zu retten, die in freier Wildbahn bereits verschwunden waren oder es immer noch sind.

Kontra: Eingesperrt, um zu unterhalten

Ein moderner Zoo mit großen Gehegen für dir Tiere, mit guten Informationen über sie und ihre Gefährdungslage, mit einem klugen Besuchermanagement ist ein Ort, wo viele in der Freizeit gern die eine oder andere Stunde verbringen – vor allem mit Kindern.

Das sollte aber nicht über die problematischen Seiten von Tiergärten hinwegtäuschen. Ein Zoo ist ein Ort, an dem wilde Tiere – Löwen und Tiger, Elefanten und Krokodile – eingesperrt werden, um uns zu unterhalten: Lebewesen, die einem Menschen in ihrer natürlichen Umgebung höchst gefährlich wären, werden hinter Glaswänden und Gitterstäben zur Schau gestellt.

Das verfälscht den Blick der Menschen auf sie und leistet verkitschten Sichtweisen Vorschub. Draußen, in der freien Wildbahn, sind immer mehr Arten durch ungehemmten Raubbau an der Natur gefährdet. Beim Gaffen auf die ach so menschengleichen Gorillas und faszinierend-eleganten Panther wird das verdrängt.

Hinzu kommt, dass eine wirklich artgerechte Haltung dieser Tiere in Gefangenschaft im Grunde unmöglich ist. Das zeigt sich an Verhaltensauffälligkeiten gelangweilter Eisbären und Tiger. In Zoos von heute überwiegt das Negative. (Irene Brickner, 22.9.2023)