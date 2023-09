Harry Kane und Kollegen peilen den vierten Saisonsieg an. AFP/CHRISTOF STACHE

München - Drei Tage nach dem turbulenten 4:3-Erfolg gegen Manchester United in der Königsklasse steht für Deutschlands Serienmeister Bayern München wieder der Bundesliga-Alltag auf dem Programm. Am Samstag peilen die aktuell zweitplatzierten Münchner zuhause gegen den auswärtsschwachen VfL Bochum den vierten Saisonsieg an. Der punktgleiche Tabellenführer Leverkusen empfängt indes am Sonntag Aufsteiger Heidenheim und steht ebenso wie die Bayern vor einer Pflichtaufgabe.

Die Rollen im Duell der fünften Runde zwischen Bayern und Bochum sind klar verteilt. Die Münchner haben nur eines der 36 Bundesliga-Heimspiele gegen den VfL verloren, und zwar vor über 32 Jahren. Thomas Tuchel forderte dennoch Respekt vor der Mannschaft aus dem Ruhrgebiet. "Bochum hat eine gute Serie, mit drei Spielen ohne Niederlage, das auch verdient. Sie haben eine sehr intensive Spielweise. Wir müssen bereit sein und körperlich mitgehen", sagte der Bayern-Coach.

Zudem wollen die Münchner, bei denen Konrad Laimer zuletzt als Rechtsverteidiger auflief, die ausgelassene Stimmung in der Stadt während des Oktoberfestes keinesfalls trüben. Ein Blick in die Statistik zeigt aber, dass die Heimbilanz der Bayern während der "Wiesn" ein wenig schwächer ist (Siegquote 64 Prozent) als außerhalb des Festes (75 Prozent).

Bochum-Trainer Thomas Letsch war sich trotz der zuletzt guten Leistungen der Ausgangslage bewusst. "Uns geht es wie allen Teams, die nach München fahren: Wir sind der krasse Außenseiter. Es ist eine der schwierigsten Aufgaben der Saison." Dennoch wolle er mit seinem Team die, zugegebenermaßen kleine, Chance nutzen, dort etwas zu holen. Dabei mithelfen soll auch Kevin Stöger, der in der noch jungen Spielzeit bereits zwei Tore und einen Assist beisteuerte.

Leverkusen vs. Heidenheim

Tabellenführer Leverkusen stellte seine gute Form vergangene Woche beim 2:2 in München erneut unter Beweis und kristallisiert sich früh in der Saison als ein möglicher Konkurrent im Titelkampf heraus. Im Heimspiel gegen Heidenheim zählen für die "Werkself" nur drei Punkte, Trainer Xabi Alonso zeigte sich vor dem Aufsteiger aber gewarnt. "Wir brauchen eine klare Idee und wollen guten Fußball spielen. Wir müssen mutig in die Zweikämpfe gehen, denn Heidenheim hat ein Kämpferherz." Heidenheim reist immerhin mit dem Erfolgserlebnis des ersten Bundesliga-Sieges (4:2 gegen Bremen) nach Leverkusen.

Vizemeister Dortmund ist in der Bundesliga zwar weiterhin ungeschlagen, läuft der Form aktuell allerdings ein Stück weit hinterher. Dies untermauerte auch der mutlose Auftritt bei der 0:2-Niederlage bei Paris Saint-Germain in der Champions League. Mit Patrick Wimmers Club Wolfsburg wartet am Samstag aber ein Lieblingsgegner, 14 der letzten 16 Duelle konnte die Borussia für sich entscheiden. "Wir brauchen, wie immer, eine gute Leistung und werden es ihnen schwer machen", sagte BVB-Trainer Edin Terzic. ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer fehlt Dortmund aufgrund einer in Paris erlittenen Muskelverletzung.

Der Tabellendritte RB Leipzig mit den Österreichern Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner greift in Mönchengladbach nach drei Punkten, während Union Berlin (Christopher Trimmel) Hoffenheim (Florian Grillitsch) empfängt. (APA, 22.9.2023)