In harten Verhandlungen mit den Ländern: Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). APA/ROLAND SCHLAGER

Es gibt wohl kaum ein Thema, bei dem es um mehr Geld geht und das weniger Aufmerksamkeit erhält als die Finanzausgleichsverhandlungen, die Bund, Länder und Gemeinden alle vier Jahre führen, um die Aufteilung der milliardenschweren Steuereinnahmen zu beschließen. In der Vergangenheit war das verständlich, denn Mal für Mal wurden die bestehenden Vereinbarungen mit nur geringen Änderungen verlängert und Reformen auf die lange Bank geschoben.

Diesmal ist es anders: Die Bundesländer und Gemeinden fordern ein größeres Stück vom Steuerkuchen; statt zusammen 32 Prozent sollen es jedes Jahr 40 Prozent sein. Sie begründen das mit steigenden Ausgaben für Gesundheit, Pflege und Kinderbetreuung, die weitgehend in ihren Aufgabenbereich fallen.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ist bereit, den Ländern mehr Geld über einen Zukunftsfonds zur Verfügung zu stellen, aber wehrt sich gegen eine Veränderung des Schlüssels. Das hat einen guten Grund: Denn damit würde sich die Schieflage des Austro-Föderalismus weiter verschärfen, in dem der Bund die Steuern einhebt und die Länder über Ausgaben entscheiden.

Dieses Modell hat dazu geführt, dass die Länder zu wenig Anreiz zum Sparen haben. Die öffentliche Hand schwimmt niemals im Geld, aber in den Ländern und manchen Gemeinden sitzt das Börsel etwas lockerer als im Bund. Wenn ihnen dann die Mittel für wichtige Aufgaben fehlen, wie etwa in der Pflege, dann schieben sie die Schuld nach oben und beklagen sich beim und über den Finanzminister. Die Folge ist, dass die Republik trotz hoher Steuern und großer Budgets vielfach nur mittelmäßige Leistungen erbringt.

Stillstand bei lebenswichtigen Fragen

Die weitreichende Macht der Länder führt auch dazu, dass sich kritische Politikbereiche wie Gesundheit, Bildung oder Wohnbau so schwer steuern lassen. Das Recht der Bundesministerien zum Eingreifen ist eingeschränkt. Und weil bei Gesetzesänderungen, die Länderrechte berühren, grundsätzlich Zweidrittelmehrheiten notwendig sind, ist die Regierung allzu auf das Wohlwollen der Opposition angewiesen. Die häufige Folge ist ein Stillstand bei lebenswichtigen Fragen, vor allem beim Klimaschutz.

Dieser schwerfällige Föderalismus lässt sich weder abschaffen noch tiefgreifend reformieren, das hat die Erfahrung gelehrt. Die Gelder, die in die Länder fließen, steigern deren Beliebtheit und die ihrer Politkaste, die selbst keine Steuern einheben muss. Aber man kann vermeiden, dass sich Österreich weiter regionalisiert und die Budgets wachsen, die die Länder nach Gutdünken verteilen dürfen. Haben diese einmal ein größeres Stück vom Kuchen in der Hand, dann geben sie das nie mehr her. Und mehr Geld bedeutet noch mehr Macht.

Brunners Zukunftsfonds ist daher der richtige Ansatz für die zukünftige Mittelverteilung, wenn er mit strikten Auflagen und Kontrollen verbunden ist. Darüber hinaus könnten mehr Aufgaben in die mittelbare Bundesverwaltung verschoben werden, wo die Arbeit vor Ort geschieht, aber nach Regeln, die in Wien bestimmt werden.

Das klingt alles sehr technisch, aber ist entscheidend dafür, dass Österreich auch in Zukunft wettbewerbsfähig und wohlhabend bleibt. Man kann Brunner und seinen Regierungskollegen nur ein starkes Rückgrat wünschen, wenn sie mit der Phalanx von neun selbstbewussten Landeshauptleuten verhandeln. (Eric Frey, 22.9.2023)