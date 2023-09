FPÖ-Chef Herbert Kickl blickt in eine blaue Zukunft. imago images/SEPA.Media

Der 5. Dezember 2022 bleibt ein neuralgisches Datum für Herbert Kickl und seine Freiheitlichen. Damals erreichten sie in den Umfragen, erstmals seit Kickls Machtübernahme, Platz eins – und gaben die Pole-Position im Kampf um das Kanzleramt seither auch nicht mehr her. Im Gegenteil, der Abstand zu den ehemaligen Großparteien SPÖ und ÖVP wurde mit der Zeit nur größer. Seit Monaten herrscht eine blaue Dominanz in der Republik, die für die Konkurrenz fast unangreifbar erscheint.

Eindeutige Momentaufnahme

Laut einer kürzlich veröffentlichten Hochschätzung des Nachrichtenmagazins Profil, überstiegen die Freiheitlichen in den Umfragen nun sogar die 30-Prozent-Marke. Wegen der dreiprozentigen Schwankungsbreite bleibt das zwar nur eine Momentaufnahme, aber die Blauen befinden sich in etwa dort, wo einst Sebastian Kurz stand, als er 2017 die ÖVP übernahm und wenig später Kanzler wurde.

Kickl und die FPÖ treffen auch den Zeitgeist. Eine Auswertung des britischen Guardian zeigt, dass mittlerweile fast ein Drittel der Europäerinnen und Europäer populistische und extreme Parteien wählt. In den frühen 2000er-Jahren war nur ein Fünftel für eine Politik gegen "die Eliten" empfänglich gewesen. Davor waren es noch weniger. Kann Kickl auf seinem Weg zum greifbaren Wahlsieg also überhaupt noch jemand gefährlich werden?

Einzahlen aufs blaue Konto

Aus Sicht des Politikbeobachters Thomas Hofer gibt es für den blauen Erfolg drei Gründe. Zunächst einmal habe sich der Sockel an freiheitlichen Wählerinnen und Wählern über die Jahre in Österreich vergrößert. "Da geht es nicht mehr nur um Protest, es gibt einen anderen Grundstock", sagt Hofer. Das macht der Experte an zwei Krisen der FPÖ fest. Als es die Blauen 2002 in Knittelfeld zerriss, rutschte die Partei bei der Nationalratswahl im selben Jahr von 27 auf zehn Prozent ab. Nach Ibiza-Affäre und der Spesencausa im Jahr 2019 kam die FPÖ mit einem Abstieg auf 16 Prozent bei der Wahl glimpflicher davon.

Abgesehen davon sind die Freiheitlichen längst keine Partei mehr, die bloß scharfe Töne gegen Ausländer in petto hat. Spätestens seit der Corona-Pandemie beackert die FPÖ deutlich mehr Themen in extremer Weise. "Jede Geschichte folgt der Logik ‚Freiheit gegen Unterdrückung‘", sagt Hofer. Kickl mache die Klimapolitik zum Ökokommunismus, für die Teuerung aufgrund der Russland-Sanktionen seien der böse Westen, die EU und die Nato verantwortlich, und Kickl verspreche der Bevölkerung, sie ebenso von der Corona-Impfung zu befreien wie vom Gendern: "Alles, was bevormundet wirkt, geht auf Kickls Konto."

Und nicht zuletzt profitiere der blaue Parteichef von der Schwäche der anderen. "Es ist nicht das erste Mal so, dass sich im innenpolitischen Universum alles um die FPÖ dreht", sagt Hofer. "Es gibt bei den anderen Parteien derzeit weder eine ähnlich starke Agenda noch glaubwürdige Kommunikatoren."

Weniger substanziell als Haider

Laurenz Ennser-Jedenastik beobachtet bei der FPÖ noch etwas anderes: "Das Verschwörungsmythische, dass Krisen nicht einfach über uns hereinbrechen, sondern von den Eliten gesteuert werden, ist eine noch recht junge Idee", sagt der Politikwissenschafter. Die blauen Aussendungen, in denen der Begriff Elite vorkommt, seien erst heuer in die Höhe geschnellt. Ennser-Jedenastik vermutet, dass die Corona-Pandemie ein Treiber dafür gewesen sein könnte. Die Elitenrhetorik sei seither viel stärker etabliert und knüpfe an Verschwörungserzählungen wie den "Great Reset" oder den "Bevölkerungsaustausch" an.

Überhaupt sei die FPÖ unter Kickl eine deutlich populistischere Partei geworden. "Unter Haider gab es zwar auch eine Elitenkritik, die war aber deutlich substanzieller, weil sie sich gegen die Altparteien SPÖ und ÖVP gerichtet hat, die es sich im Staat eingerichtet haben – das gab es ja."

Übrig bleibt eine FPÖ, die vor allem eines ist: grundsätzlich gegen alles. Kickl und Co schimpfen vor allem gegen das "System", die "Eliten" und ihre Politik. Wie aber die große Vision der Freiheitlichen für die Zukunft des Landes aussieht, lässt sich nur schwer abschätzen, sofern intern überhaupt so etwas wie ein Konzept existiert. Sichtbar wird das vor allem beim Kapitel Wirtschaft. Da pendelten die Blauen ihrer Historie stets zwischen "sozialer Heimatpartei" und wirtschaftsliberalen Forderungen. (Jan Michael Marchart, 23.9.2023)