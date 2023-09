11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Gesundheitsminister Johannes Rauch. Die Fragen stellen Hubert Patterer (Kleine Zeitung) und Helma Poschner (ORF) Bis 12.00, ORF 2

15.55 LEGENDÄR

Vier Fäuste für ein Halleluja (Continuavano a chiamarlo trinità, I 1971, Enzo Barboni alias "E. B. Clucher" ) Trinità und Bambino ziehen aus, Viehdiebstahl und Postkutschenüberfall zu lernen, nutzen jedoch ihre Schlagfertigkeit, um Armen aus der Patsche und Ganoven ins Gefängnis zu helfen. Italowesternparodie mit Terence Hill und Bud Spencer. Bis 17.55, ORF 1

20.15 MANTEL UND DEGEN

Die Maske des Zorro (USA 1998, Martin Campbell)Es war ein gutes Omen, dass Errol Flynns alter Mitstreiter und Choreograf Robert Anderson für diese Actionromanze verpflichtet wurde. Antonio Banderas und Anthony Hopkins lösen das Versprechen mit eleganter Spielfreude ein. Bis 22.25, Arte

Antonio Banderas im Einsatz für mehr Gerechtigkeit – "Die Maske des Zorro", zu sehen um 20.15 Uhr auf Arte. © 1998 Amblin/Columbia-Tri-Star

21.45 BEZIEHUNGSWEISE

Seitensprung mit Freunden (D 2016, Markus Herling) Was, wenn die eigene Frau plötzlich auf die Idee kommt, durch Sex mit den besten Freunden neuen Schwung in die Ehe zu bringen? Findet man dadurch die Leidenschaft wieder, stößt man an seine moralischen Grenzen? Samuel Finzi, Aglaia Szyszkowitz, Fritz Karl und Caroline Peters suchen Antworten. Bis 23.15, 3sat

21.45 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte – Rechtspopulisten im Umfragehoch: Chance oder Schande? Bei Michael Fleischhacker diskutieren der FPÖ-nahe Kommunikationsberater Christoph Pöchinger, Ex-AfD-Politikerin Frauke Petry, Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz sowie Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Bis 22.45, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Eiszeit in der Regierung – Wo bleibt der Klimaschutz? Zu Gast bei Claudia Reiterer sind: Leonore Gewessler (Klimaschutz- und Energieministerin, Die Grünen), Claudia Plakolm (Jugendstaatssekretärin, ÖVP), Martin Ohneberg (Unternehmer, Industriellenvereinigung), Sigrid Stagl (Umweltökonomin, WU Wien) und Lilian Klebow (Schauspielerin). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Walt Disney – Der Zauberer Vor 100 Jahren, am 16. Oktober 1923, gründeten die Brüder Walt und Roy Disney das Disney Brothers Cartoon Studio – der Grundstein für die heutige Walt Disney Company. Doch wer war Walt Disney? Regisseurin Sarah Colt beleuchtet im ersten Teil der Doku die Jahre 1901 bis 1941. Den zweiten Teil zeigt der ORF am 1. Oktober. Bis 1.00, ORF 2

23.15 KARRIERE

Der Regenmacher (USA 1997, Francis Ford Coppola) Der junge Anwalt Rudy Baylor kommt aus schwierigen Verhältnissen, mit Vitamin B kann er nicht aufwarten. In der Kanzlei des zwielichtigen "Bruiser" Stone bekommt er eine Chance. Die Geschichte selbst verläuft nach Schema, aber Coppola weiß in jeder Sekunde etwas mit ihr anzufangen. Mit Matt Damon in der Hauptrolle. Bis 1.20, 3sat

Radiotipps

9.00 GESPRÄCHIG

Frühstück bei mir Claudia Stöckl frühstückt heute mit dem fünffachen Amadeus-Gewinner Josh. Bis 11.00, Ö3

10.05 REISEN

Ambiente Spezial: Tunesien abseits touristischer Pfade Ein akustisches Roadmovie im Nordwesten Tunesiens. Bis 11.00, Ö1

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder Über die Schauspielerin und Sängerin Maria Bill. Bis 14.55, Ö1

17.10 MUSIK

Spielräume: Widerborstig zartbesaitet Wolf Biermanns alte und neue Lieder. Bis 17.55, Ö1 (Astrid Ebenführer, 23.9.2023)