Auch für Politikerinnen und Politiker werden soziale Netzwerke immer wichtiger. APA/dpa/Bernd Weißbrod

Der Rohbericht des Rechnungshofes, in dem der schlampige Umgang von Regierungsmitgliedern mit Social-Media-Accounts kritisiert wird, sorgt für Diskussionen. Im Raum steht der Vorwurf, dass amtliche Accounts verwendet worden sein könnten, um Parteipolitik zu machen. Was unfair gegenüber politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern wäre und außerdem den Verdacht der versteckten Parteienfinanzierung anreißt.

Parlamentarische Anfragen

Über die Kosten, die in den Ministerien für Social Media und digitale Kommunikation anfallen, verlangt die Opposition regelmäßig Auskunft in Form von parlamentarischen Anfragen. Die Antworten fallen naturgemäß recht unterschiedlich aus – zeitlich begrenzte Kampagnen zum Beispiel treiben die Kosten in die Höhe. Außerdem haben die Ministerien unterschiedlich viele Profile auf Facebook, dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter), Instagram, Tiktok, Youtube und Linkedin angemeldet. Die Kosten sind in erster Linie Werbekosten und das Salär für in Auftrag gegebene Kampagnen.

Das Landwirtschaftsministerium etwa betreibt allein 16 Profile – darunter befinden sich neben den offiziellen Auftritten des Ressorts auch themenspezifische Accounts für Wald, Wasser oder Lebensmittel. Im ersten Halbjahr heuer fielen für Werbung auf Facebook rund 22.500 Euro an, auf Instagram 10.000 Euro. Im gesamten Jahr 2021 waren es nur 1.100 Euro.

Innenressort mit 40 Accounts

Das Innenministerium betreibt nicht weniger als 40 Accounts, was aber mit den jeweils bundesländerspezifischen Auftritten der Polizei erklärbar ist. Für Werbung auf Facebook gab das Innenressort im ersten Halbjahr 2023 knapp 80.000 Euro aus, auf Instagram wurden 11.500 Euro investiert, auf Tiktok 20.000 Euro. Im Jahr 2021 waren es insgesamt für Social Media 56.139 Euro.

Ein Extrabudget gab es im Innenressort für die Social-Media-Kampagne "Myths of Migration", die in Herkunftsländern von Migranten und Flüchtlingen verdeutlichen sollte, dass Österreich abseits der Verpflichtung, Flüchtlinge aufzunehmen, kein Einwanderungsland für Nicht-EU-Bürger ist. Seit Anfang 2021 wurden für die Verbreitung dieser Botschaft in sozialen Netzwerken 150.000 Euro ausgegeben. Darüber hinaus hat das Innenministerium im Vorjahr die seit 2013 verfügbare Polizei-App neu entwickelt und ausgerollt. Kostenpunkt: 292.144 Euro.

Bescheidenes Kanzleramt

Geradezu bescheiden gibt sich das Bundeskanzleramt mit je einem Account auf Facebook, Instagram, X und Youtube. Außer Serverkosten in der Höhe von 6.087 Euro für die Kampagne "Entlastung in der Krise" sind im ersten Halbjahr 2023 laut Anfragebeantwortung von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) keine Zahlungen für Social Media angefallen. Im August des Vorjahres waren vom Kanzleramt noch die zusätzlichen Kampagnen-Accounts "Gemeinsam geimpft" und "Eurotours" gemeldet worden, die aber der gesamten Regierung zugeordnet wurden.

Im Ressort von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), zuständig für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, werden insgesamt 21 Accounts betreut – ein Großteil davon betrifft sportliche Belange. Außerdem ist die Jobbörse des Bundes gut auf Social Media vertreten. Die Gesamtkosten für Onlinemedien und digitale Plattformen in den ersten sechs Monaten des heurigen Jahres werden mit 99.102 Euro angegeben. Davon flossen 5.500 Euro in gesponserte Postings auf Facebook. 2021, im Corona-Jahr, in dem viele Events abgesagt wurden, wurden auf allen Kanälen rund 10.000 Euro investiert.

Anwerbung von Soldatinnen und Soldaten

Das Bundesministerium für Landesverteidigung verwaltet insgesamt acht Profile beziehungsweise Kommunikationskanäle. Neben Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der internen Kommunikationsabteilung ist dafür auch das Heeresgeschichtliche Museum zuständig. Heuer flossen in den ersten sechs Monaten rund 4.500 Euro in Social-Media-Aktionen, zwei Drittel davon in den Youtube-Kanal. Verteidigungsministerin Claudia Thanner (ÖVP) betont, dass für das bloße Betreiben der Kanäle keine Kosten anfielen, da diese von den jeweiligen Plattformen kostenlos angeboten werden. Kosten fallen erst bei der Schaltung von Werbemaßnahmen an. Im Vorjahr wurden beispielsweise für das Recruiting von Soldatinnen und Soldaten 30.000 Euro in Social-Media-Maßnahmen gesteckt.

Familienbonus teuer beworben

Und wie sparsam ist das Finanzministerium? Sehr, was die Accounts betrifft – ein Facebook-Auftritt muss reichen. Für bestimmte Kampagnen fallen aber doch größere Summen an: für zeitlich begrenzte Ausschreibungen in sozialen Internetmedien waren es im Vorjahr einmal 4.000 Euro, dann 7.000 Euro. Der Entlastungsrechner wurde auf Facebook und Instagram für 14.400 Euro beworben, der Familienbonus schluckte in sechs Monaten knapp 17.000 Social-Media-Euro.

Immer noch ein Schnäppchen im Vergleich zur halben Million Euro, die die Werbung für den Familienbonus in Onlinemedien insgesamt in einem halben Jahr gekostet hat. Aber die jüngsten Zahlen belegen, dass die Aufwendungen in der Politik für Social Media rapide ansteigen. Umso wichtiger ist eine klare Trennung zwischen persönlichen, amtlichen und parteipolitischen Profilen. (Michael Simoner, 23.9.2023)