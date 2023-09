Max Verstappen fährt in Suzuka am schnellsten. IMAGO/Mark Sutton

Max Verstappen hat im Qualifying zum Großen Preis von Japan am Sonntag (7 Uhr/live ORF1, Sky) die Pole Position eingefahren. Der Red-Bull-Racing-Pilot setzte am Samstag auf dem Kurs in Suzuka mit einer Zeit von 1:28,877 die mit Abstand schnellste Zeit. Platz zwei ging an Oscar Piastri (+0,581), gefolgt von dessen Teamkollegen Lando Norris (+0,616).

"Ich habe bis ans Limit gepusht, das hat richtig Spaß gemacht", sagte Verstappen: "Singapur war ein schlechtes Wochenende. Aber hier war es von Runde eins an wirklich toll."

Ansage von Piastri

Charles Leclerc fuhr auf Platz vier, Sergio Perez im Red Bull auf Platz fünf. Singapur-Sieger Carlos Sainz (Ferrari) wurde Sechster. Mercedes musste sich im Qualifying mit den Rängen sieben für Lewis Hamilton und acht für George Russell begnügen.

Der Japaner Yuki Tsunoda, der von AlphaTauri neben Daniel Ricciardo für die Saison 2024 als Stammfahrer bestätigt wurde, belegte im Qualifying zu seinem Heimrennen Platz neun.

Für Verstappen war es die insgesamt 29. Pole Position. Der australische "Rookie" Piastri steht erstmals in der Formel 1 in der ersten Startreihe. "Die Upgrades funktionieren, wir sind wirklich schnell und haben eine Chance aufs Podest. Es ist das erste Mal seit längerer Zeit, dass ich in der ersten Reihe starte", sagte der 22-Jährige. "Ich werde versuchen, dass ich Max überhole."

Logan Sargeant setzte seinen Williams in die Mauer. REUTERS/ISSEI KATO

Unterbrechung in Q1

Logan Sargeant im Williams sorgte für eine Rote Flagge in Q1. Beim Versuch, seine erste gezeitete Runde zu starten und dafür möglichst viel Tempo mitzunehmen, flog der US-Amerikaner in der letzten Kurve ab und krachte in den Reifenstapel. "Der ist einfach überfordert", sagte Experte Ralf Schumacher in der Liveübertragung bei Sky. "Das ist ein Fehler, den man einfach nicht machen sollte in der Formel 1."

Der englische Traditionsrennstall hat für die kommende Saison nur Alexander Albon als Stammfahrer bestätigt. Sargeant hat in seiner Premierensaison in der Formel 1 noch keinen Punkt geholt, dafür hatte er aber schon mehrere Unfälle. Als mögliche Nachfolger werden Mercedes-Ersatzmann Mick Schumacher und der brasilianische Aston-Martin-Reservist Felipe Drugovich gehandelt.

Red Bull Racing könnte am Sonntag die Konstrukteurs-WM fixieren. Das Team führt mit 308 Punkten vor Mercedes und 332 vor Ferrari und braucht am Sonntag eine Führung von 309 Punkten, um nicht mehr eingeholt werden zu können. Nach Japan sind in der Saison 2023 noch sechs Grand Prix und drei Sprintrennen ausständig.

Verstappen hat in der Fahrerwertung 151 Punkte Vorsprung auf Perez, seinen dritten Titel in Folge kann der 25-Jährige auch bei idealem Verlauf in Suzuka frühestens beim folgenden Grand Prix am 8. Oktober in Losail/Katar feiern. (luza, sid, APA, 23.9.2023)

Ergebnisse des Qualifyings für den Grand Prix von Japan:

1. Max Verstappen (NED) Red Bull Racing 1:28,877 Min.

2. Oscar Piastri (AUS) McLaren +0,581 Sek.

3. Lando Norris (GBR) McLaren +0,616

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,665

5. Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing +0,773

6. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +0,973

7. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +1,031

8. George Russell (GBR) Mercedes +1,342

9. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri +1,426

10. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin +1,683

11. (in Q2 ausgeschieden) Liam Lawson (NZE) AlphaTauri 1:30,508

12. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1:30,509

13. Alexander Albon (THA) Williams 1:30,537

14. Esteban Ocon (FRA) Alpine 1:30,586

15. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:30,665

16. (in Q1 ausgeschieden) Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo 1:31,049

17. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1:31,181

18. Nico Hülkenberg (GER) Haas 1:31,299

19. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 1:31,398

20. Logan Sargeant (USA) Williams keine Zeit