Drei Menschen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Am Samstagvormittag konnten weitere Erdrutsche nicht ausgeschlossen werden

Auf der Fahrbahn haben sich Risse aufgetan. AP/Adam Ihse

Stockholm – In Schweden ist in der Nacht auf Samstag nach einem Erdrutsch ein größerer Autobahn-Abschnitt eingestürzt. Drei Personen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert, teilte die Polizei mit. Untersuchungen, ob Sprengarbeiten auf einer nahe gelegenen Baustelle im Zusammenhang mit dem Erdrutsch stehen, sind im Gange. Auf der Fahrbahn hatten sich Löcher und Risse aufgetan, rund zehn Fahrzeuge kamen dadurch in die Bredouille, erklärten Rettungsdienste.

Die betroffenen Insassen konnten allesamt befreit werden. Weitere Erdrutsche könnten derzeit nicht ausgeschlossen werden, hieß es am Samstagvormittag. Sondereinsatzkräfte und Spürhunde würden die Gegend absuchen.

Rund zehn Fahrzeuge kamen laut Rettungsdiensten in die Bredouille. AP/Adam Ihse

Zu dem Erdrutsch kam es an der schwedischen Westküste nahe der Ortschaft Stenungsund rund 50 Kilometer von Göteborg. Betroffen war die Autobahn zwischen Göteborg und der norwegischen Hauptstadt Oslo. Die Rettungsdienste erklärten, auf einer Fläche von rund 100 mal 500 Metern habe sich der Erdrutsch besonders stark ausgewirkt. Unter anderem lägen ein Industriegebiet mit einer Tankstelle und ein Fast-Food-Restaurant in dem Gebiet. Insgesamt erstrecke sich das betroffene Gebiet über 700 mal 200 Meter. (APA, 23.9.2023)