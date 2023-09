Thiem schlägt in der kommenden Woche wieder auf. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AL BE

Wien/Astana – Dominic Thiem wird kommende Woche erstmals seit seiner Zweitrunden-Aufgabe bei den US Open am 30. August wieder auf der ATP-Tour spielen. Der 30-jährige Niederösterreicher, aktuell Nummer 80 in der Weltrangliste, hat seine Gastritis-C so weit im Griff, dass er beim ATP-250-Turnier in Astana (KAZ) aufschlagen kann. Das bestätigte sein Bruder und Manager Moritz Thiem am Samstag auf APA-Anfrage.

"Dominic kann in Astana spielen", bestätigte Moritz Thiem. Die medikamentöse Behandlung ist aber noch nicht überstanden. "Medikamente nimmt er noch, aber es geht ihm gut und er hat auch gut trainiert."

Sein zweiter Schützling, Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner, hatte am Vortag im Viertelfinale des Challengers in Saint-Tropez verletzt aufgeben müssen. "Ofner ist etwas angeschlagen an der Ferse/Rücken. Beides geht Hand in Hand", meinte der Manager dazu. Ofner wollte sich am Samstag einer ärztlichen Untersuchung unterziehen.

Das Turnier in Astana beginnt am Mittwoch, das Finale findet an einem Dienstag statt. Der für den Tennissport ungewöhnliche Termin kam aufgrund des Masters-Turniers in Shanghai zustande, das sich in diesem Jahr erstmals auf zwölf Tage erstreckt.

Team Welt führt im Laver Cup

In Vancouver steigt das Einladungsevent Laver Cup. Die Weltauswahl von Kapitän John McEnroe hat sich am ersten Tag einen klaren Vorsprung erspielt. Im Vergleich mit dem Team Europa, das ohne Novak Djokovic (Serbien) oder Carlos Alcaraz (Spanien) antritt, führt der Titelverteidiger mit 4:0, nur einen Satzgewinn überließ die Weltauswahl den Europäern um Teamchef Björn Borg.

Ben Shelton (USA) setzte sich gegen Arthur Fils (Frankreich) 7:6 (7:4), 6:1 durch, Francisco Cerundolo (Argentinien) gewann gegen Alejandro Davidovich Fokina (Spanien) 6:3, 7:5, und Felix Auger-Aliassime (Kanada) bezwang Gael Monfils (Frankreich) 6:4, 6:3. Zum Abschluss holte das US-Doppel Tommy Paul und Frances Tiafoe den vierten Punkt (6:3, 4:6, 10:6 gegen Andrej Rublew/Fils).

Der Laver Cup, eine Erfindung von Roger Federer und dessen Agentur Team8, wird zum sechsten Mal ausgetragen. Im vergangenen Jahr – beim emotionalen Karriereende des Schweizers Federer – triumphierte das Team Welt erstmals. Chancen auf den Sieg haben die Europäer trotz des klaren Rückstandes. Der Laver-Cup-Modus belohnt Siege am zweiten und dritten Tag mit mehr Punkten. Sechs weitere Einzel und zwei Doppel stehen auf dem Spielplan. (APA, sid, luza, 23.9.2023)