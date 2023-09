Obdachlose in Salzburg attackiert: Sechs Jugendliche ausgeforscht

Die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren sollen mit Füßen auf die Opfer eingetreten haben, als diese bereits am Boden lagen. IMAGO/Michael Kristen

Salzburg – Sechs Jugendliche sollen am 30. August eine Gruppe Obdachloser am Südtiroler Platz vor dem Salzburger Hauptbahnhof attackiert und verletzt haben. Die sechs Beschuldigten im Alter von 15, 17 und 19 Jahren wurden nun ausgeforscht. Drei wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg gebracht, die weiteren drei werden auf freiem Fuß angezeigt, berichtete die Polizei Samstagabend in einer Aussendung.

Am 30. August kam es am Südtiroler Platz zwischen zwei Gruppen zu einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in einer Schlägerei mit drei Verletzten geendet hatte. Die Täter sollen die Auseinandersetzung provoziert haben und auf die Gruppe Obdachloser schließlich losgegangen und diese mit Faustschlägen gegen den Kopfbereich und den Köper verletzt haben. Als die Personen bereits am Boden lagen, traten die Beschuldigten mit Füßen auf die Opfer ein.

Nachdem sich die Personengruppe vom Südtirolerplatz zur Wehr setzte, eskalierte die Situation. Beim Eintreffen der Polizei wurde einer der Verletzten vom Roten Kreuz versorgt. Die Jugendgruppe ist geflohen. Nun wurden die sechs Beschuldigten ausgeforscht und bei ihnen über Anordnung der Staatsanwaltschaft Hausdurchsuchungen durchgeführt. Bei den Jugendlichen handelte es sich um einen 15-jährigen Afghanen, einen 15-jährigen Rumänen, einen 17-jährigen Syrer, zwei 17-jährige Österreicher und einen 19-jährigen Russen – alle aus der Stadt Salzburg. (APA, 23.9.2023)