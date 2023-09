Reaktionen nach dem Bundesligaspiel Austria Klagenfurt - Austria Lustenau (1:0):

Peter Pacult (Klagenfurt-Trainer): "Das 1:0 fällt für mich in die Kategorie Arbeitssieg. Von den Möglichkeiten her hätten wir schon vor der Pause alles klar machen können. Leider waren wir im Abschluss nicht konsequent genug, außerdem hat der letzte zielsichere Pass gefehlt. Aber gegen solche Gegner, die in der Tabelle hinten stehen, ist es nie leicht. So gesehen bin ich nicht unzufrieden, wenngleich wir es uns hätten leichter machen können."

Markus Mader (Lustenau-Trainer): "Schade, für uns war heute mehr drinnen. Wir haben uns leider für die guten 45 Minuten nach Seitenwechsel nicht belohnt. Das tut mir vor allem für meine Burschen leid. Mit der Energie, dem Spirit und der Leistung nach der Pause und der großen Ausgleichschance war ich sehr zufrieden. Es klingt zwar blöd, aber ich interpretiere dieses 0:1 als Schritt in die richtige Richtung. Eigentlich hätten wir uns einen Punkt verdient."