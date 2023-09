Es habe ein großes Feuer in der Stadt Seme Podji, in der Nähe der Grenze zu Nigeria, gegeben

Zahlreiche Menschen kamen ums Leben. imago images/Michael Kristen

Cotonou – Durch den Brand eines illegalen Treibstofflagers sind in Benin mindestens 34 Menschen getötet worden. Es habe ein großes Feuer in der Stadt Seme Podji gegeben, sagte Innenminister Alassane Seidou am Samstag vor Journalisten. Das Unglück ereignete sich im Süden des Landes in der Nähe der Grenze zu Nigeria.(APA, 23.9.2023)