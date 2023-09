Ein Samstagabend zum Vergessen für Juventus. EPA/ELISABETTA BARACCHI

Reggio Emilia - Juventus Turin hat nach Patzern von Torhüter Wojciech Szczesny die erste Saisonniederlage in der Serie A kassiert. Der Pole ließ beim 2:4 gegen Sassuolo am Samstagabend einen Fernschuss zum 0:1 passieren und legte Andrea Pinamont mit einer unglücklichen Abwehr auch das 2:3 aus Sicht der Turiner in der 82. Minute auf. Ein Eigentor von Federico Gatti in der Nachspielzeit beendete die Hoffnungen von Juve auf einen Punktgewinn.

Die Lombarden sind vorerst Vierter, auf Platz zwei kämpfte sich Milan vor. Die Mailänder gewannen dank eines frühen Treffers von Rafael Leao mit 1:0 gegen Hellas Verona. An der Spitze liegt Inter mit dem Maximum von zwölf Zählern. Am Sonntag wollen Marko Arnautovic und Co. den fünften Saisonsieg bei Empoli anschreiben. (APA, 23.9.2023)