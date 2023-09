Großbritannien hat die Europäische Union 2020 verlassen. AFP/JUSTIN TALLIS

London – Zahlreiche Briten sind für eine Rückkehr ihres Landes in die Europäische Union auf die Straße gegangen. Ausgestattet mit blauen EU-Flaggen und ebenso blauer Kleidung zogen die Brexit-Gegner am Samstag beim National Rejoin March durch London. Die Zeitung "The Independent" sprach von rund 3.000 Teilnehmern.

Darunter war auch der frühere belgische Regierungschef Guy Verhofstadt. Er schrieb auf der Online-Plattform Twitter (X), er sei in London, um "mit Tausenden und Tausenden die Rückkehr des Vereinigten Königreichs in die EU nach der Brexit-Katastrophe zu fordern".

"We want our star back!"

Menschen aus verschiedenen Teilen des Landes waren per Zug oder Bus zu der Veranstaltung angereist, wie Beiträge zu dem Protestmarsch in den sozialen Netzwerken zeigten. Zentrales Motto des Marsches, das auf einem Banner zu lesen war und sich auf die Sterne der EU-Flagge bezog: "We want our star back!" (Wir wollen unseren Stern zurück!) Es handelte sich um die zweite Auflage der Aktion, die erstmals im Oktober 2022 stattgefunden hatte.

Eine knappe Mehrheit im Vereinigten Königreich hatte 2016 für den Brexit gestimmt. Ende Jänner 2020 trat das Land dann aus der EU aus - dieser Schritt soll nach dem Wunsch der Protestteilnehmer wieder rückgängig gemacht werden. (APA, 24.9.2023)