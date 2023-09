Nato-Soldaten patrouillieren zusammen mit Angehörigen der EU-Mission Eulex und kosovarischen Polizisten auf der nach Banjska führenden Straße. REUTERS/FATOS BYTYCI

Ab den frühen Morgenstunden des Sonntags fanden im Norden des Kosovo Feuergefechte statt. Bewaffnete Männer lockten die kosovarische Polizei in einen Hinterhalt nahe dem Dorf Banjska. Sie erschossen einen kosovarischen Beamten und verletzten zwei weitere. In den folgenden Stunden verschanzten sich die etwa 30 vermummten Männer in einem naheliegenden Kloster. Nach Erkenntnissen der kosovarischen Polizei wurden bei den Gefechten drei Angreifer getötet.

Die kosovarischen Sicherheitsbehörden gaben bekannt, dass sie die Kriminellen eingekesselt hätten. Der kosovarische Premierminister Albin Kurti sprach von einem Terrorakt und machte Serbien verantwortlich: Die organisierte Kriminalität im Norden Kosovos würde mit finanzieller und logistischer Unterstützung Belgrads das Land angreifen, sagte er. Aus Sicherheitsgründen sperrten sich die Klosterbrüder und Pilger im Kloster ein.

Die Polizei hatte zunächst bemerkt, dass zwei Lastwagen ohne Nummernschilder die Einfahrt zu einer Brücke blockierten. Als sie Nachschau hielt, wurde sie mit Handgranaten und Schusswaffen angegriffen. Die Straßen zum Dorf Banjska wurden in weiterer Folge gesperrt. Der US-Botschafter im Kosovo, Jeffrey Hovenier, verwies darauf, dass die Polizei die volle und legitime Verantwortung für die Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit trage.

Sicherheitsvakuum

Die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani erklärte, die serbischen Kriminellen wollten mit ihren Angriffen "Kosovo und die Region destabilisieren". Erst Ende Mai hatten nämlich serbische Kriminelle die Nato-geführten Kfor-Truppen im Kosovo angegriffen. Bei dieser Attacke wurden 30 Nato-Soldaten verletzt, einem Soldaten musste sogar ein Bein amputiert werden.

Eines der größten Sicherheitsrisiken im Kosovo ist der Umstand, dass auf Geheiß des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić im Vorjahr alle Serben aus der kosovarischen Polizei abgezogen wurden. Dieser Boykott von Institutionen ist eine alte Taktik, die schon in den 1990er-Jahren angewandt wurde. Der EU-Gesandte für den Kosovo-Serbien-Dialog, Miroslav Lajčak, brachte es nicht zustande, Vučić davon zu überzeugen, dass die Serben zur Polizei und in die anderen Institutionen zurückkehren sollten.

Solange dies nicht geschieht, bleibt die Situation fragil. Innerhalb der EU-Staaten gibt es zunehmend Kritik an Lajčak und sogar Forderungen, dass er durch einen anderen EU-Gesandten ersetzt werden soll. Vučić wiederum forderte öfter, dass der Norden des Kosovo an Serbien angegliedert werden soll. (Adelheid Wölfl, red, 24.9.2023)