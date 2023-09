Einen genauen Zeitpunkt für die Überstellung des Tatverdächtigen nach Österreich gibt es noch nicht. APA/ALEX HALADA

Wiener Neustadt – In Wiener Neustadt ist kurz nach Mitternacht ein 34-Jähriger erschossen worden. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige wurde im Zuge einer Fahndung in Ungarn festgenommen, wo er sich nun auch in Haft befindet, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl am Vormittag mit. Der mutmaßliche Schütze ist ein 42 Jahre alter Mann.

Hintergründe unklar

Der mutmaßliche Mord erfolgte gegen 0.30 Uhr am Parkplatz eines Einkaufszentrums mit Kinobetriebs in der Wiener Neustädter Stadionstraße. Opfer und Verdächtiger sind laut Polizei türkische Staatsbürger. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Im Einsatz in Wiener Neustadt standen auch die Schnelle Interventionsgruppe (Sig) und das Eko Cobra.

Der 34-Jährige war Loidl zufolge dreimal getroffen worden. Die Hintergründe der Tat waren vorerst nicht bekannt. Der mutmaßliche Schütze flüchtete mit einem Auto. Seine Anhaltung erfolgte durch die ungarische Polizei. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hatte einen europäischen Haftbefehl erlassen. Wann der Verdächtige nach Österreich überstellt wird, stand am Sonntag noch nicht fest. (APA, red, 24.9.2023)