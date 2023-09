Die Aussicht auf leicht verdientes Geld mit Kryptowährungen lässt potenzielle Opfer im Internet leicht in die Falle tappen. Reuters/Ruvic

Auch wenn Kryptowährungen schon einmal bessere Zeiten erlebt haben, steht der Betrug mit Kryptos bei Kriminellen nach wie vor hoch im Kurs. In vielen Fällen ist die Verlockung sehr groß, schnelles Geld verdienen zu können - mit ihr können potenzielle Opfer leicht in die Falle gelockt werden. Ein im Flachgau lebender Deutscher verlor auf diese Art 49.000 Euro an Internet-Betrüger.

Der 32-Jährige tätigte bei einem im Internet beworbenen Investment eine geringe Investition. Kurz darauf trat ein unbekannter Täter mit dem Opfer in Kontakt. In Absprache wurde ein Kryptokonto angelegt und das Bankkonto des 32-Jährigen damit verbunden. Der Geschädigte gab laut Polizei zusätzlich den Zugriff für den Täter frei. Kurz darauf wurde das Konto mit der Schadenssumme belastet.

Gängige Methode

Diese Masche ist leider nicht ungewöhnlich. "Meistens sind es immer noch reißerische Überschriften aus Anzeigen in Social-Media-Feeds, die Leute dazu verleiten draufzuklicken", erklärte Kryptoforensiker Albert Quehenberger erst kürzlich im Interview mit dem STANDARD zur ersten Kontaktaufnahme. "Füllt man das dahinterliegende Kontaktformular aus, melden sich dann seriös wirkende Broker, die potenzielle Opfer dazu bewegen, erste Transaktionen durchzuführen, und sie in weiterer Folge rhetorisch unter Druck setzen", so Quehenberger.

Wenn die Opfer nicht genau wissen, wie man Kryptowährungstransaktionen durchführt, "helfen" ihnen diese Vermittler. Nachdem Programme wie AnyDesk oder TeamViewer installiert wurden, können sie problemlos auf das System des Nutzers zugreifen. Dort übernehmen sie dann die Kontrolle und führen die Transaktionen im Namen der Betroffenen aus.

Der rasante Anstieg im Bereich der Internetkriminalität stellt Ermittler vor neue Herausforderungen. Erst am Freitag meldete allein die Salzburger Polizei drei Betrugsfälle, bei denen die Opfer große Geldsummen verloren haben. Ein Flachgauer setzte gut 100.000 Euro für einen angeblichen Job als Internetverkäufer ein, eine Salzburgerin investierte einen hohen fünfstelligen Betrag in vermeintliche Geschäfte mit Reisen, und ein Pinzgauer überwies einer Internet-Bekanntschaft 76.500 Euro. Alle drei sahen vom Geld nichts mehr. (red, APA, 24.9.2023)