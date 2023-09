Tigist Assefa im Ziel in Berlin. AFP/TOBIAS SCHWARZ

Die Äthiopierin Tigist Assefa hat am Sonntag einen neuen Weltrekord im Marathon aufgestellt. Beim Rennen in Berlin lief die 26-Jährige unter 2:12 Stunden, die offizielle Zeit muss noch abgewartet werden. Beim Überqueren der Ziellinie leuchtete eine Zeit von 2:11:52 auf. Die alte Bestmarke hatte die Kenianerin Brigid Kosgei, die 2019 in Chicago 2:14:04 gelaufen war.

Bei den Männern gewann Eliud Kipchoge mit einer (vorläufigen) Zeit von 2:02:42. Es war der 16. Marathon-Sieg beim 19. Start für den Kenianer, der zu Beginn ebenfalls auf Weltrekordkurs gelegen war, dann aber Zeit auf seine eigene Bestmarke aus dem vergangenen Jahr verlor. Am Ende reichte es dennoch für die zwölftschnellste Zeit der Geschichte. (luza, 24.9.2023)