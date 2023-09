Imago/MIS

Horn – Der SV Horn hat sich in der 2. Fußball-Liga dank eines klaren Heimsiegs gegen Sturm Graz II in die obere Tabellenhälfte hochgearbeitet. Die Waldviertler siegten am Sonntag zu Hause mit 4:0 (3:0) und sind nach dem Abschluss der 8. Runde auf dem siebenten Rang zu finden. Für die in dieser Saison noch sieglosen jungen Grazer war es die vierte Niederlage. Nur der SKU Amstetten hat weniger Zähler angeschrieben.

Niklas Hoffmann (17.) per Kopf, Marco Hausjell (36.) und Benjamin Mulahalilovic (44.) sorgten schon bis zum Pausenpfiff für klare Verhältnisse. Sturm vergab beim Stand von 0:1 durch Leon Grgic zwei große Möglichkeiten auf den Ausgleich. Paul Lipczinski (78.) sorgte noch für Horns höchsten Saisonsieg, Hausjell verbuchte dabei seinen zweiten Assist.

Am Samstag kam der GAK zu einem klaren 3:0-Sieg gegen Liefering. Bereits am Freitag setzte sich der FAC in Leoben 4:0 durch. (APA, red, 24.9.2023)

Ergebnisse 2. Liga - 8. Runde:

Freitag, 22.09.2023

DSV Leoben - FAC Wien 0:4 (0:2)

SV Stripfing - Kapfenberger SV 2:3 (1:1)

SKU Amstetten - SV Lafnitz 1:2 (0:2)

FC Admira - SKN St. Pölten 2:2 (1:1)

Samstag, 23.09.2023

GAK - FC Liefering 3:0 (2:0)

Vienna - FC Dornbirn 0:0

Schwarz-Weiß Bregenz - SV Ried 0:0

Sonntag, 24.09.2023

SV Horn - SK Sturm Graz II 4:0 (3:0)