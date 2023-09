Die gestraffte Spielfassung von Nicolaus Hagg an der Volksoper macht Platz für einen Zuwachs an Musik. Barbara Pálffy

Hätte man sich nicht gedacht, auf der Bühne der Volksoper eines Tages Berlioz zu begegnen. Es handelt sich dabei allerdings nicht um den exzentrischen Symphoniker des 19. Jahrhunderts, sondern um eine Jungkatze gleichen Namens. Diesen Berlioz verbindet nur eine Neigung zum Klavierspielen mit seinem komponierenden Namensvetter; ansonsten hegt er – zum Verdruss seiner damenhaften Mama Duchesse – vor allem ein Faible dafür, Baumkronen zu erobern und mit den Geschwistern Marie und Toulouse herumzutollen, die ihm meist um ein paar Kätzchenlängen voraus sind. Gravierende Sorgen kennt dieser Jungkater nicht: Mit seiner Familie lebt er in einem goldenen Körbchen bei einer steinalten und steinreichen Tiernärrin im Paris des Jahres 1910.

Seit Sonntag kann man dieser Katzensippe, bekannt aus Disneys Trickfilmklassiker Aristocats (1970), in einer Bühnenfassung dabei zusehen, wie sie aus ihrem Paradies purzeln: Butler Edgar lässt die von Madame erbbegünstigten Tiere in der Pampa verschwinden, um selbst in den Genuss der Millionen zu kommen. Doch er hat die Rechnung ohne den Straßenkater Thomas O’Malley gemacht: Großmäulig, doch gutherzig schützt er die Edelmiezen auf ihrem Rückweg nach Paris und lässt sie dabei in das Leben der Unterprivilegierten schnuppern, ein Leben, das in einer Disney-Geschichte natürlich nur eins sein kann: abenteuerlich prickelnd. Reich mir die Flosse, Genosse!

In der Regie von Florian Hurler, an der Volksoper bereits für die Einhegung des Dschungelbuchs verantwortlich, schnurrt dieses Katzenabenteuer auf der Vorderbühne erfrischend flott ab. Gut: Dass anstelle von Tierkostümen ein bunt zusammengewürfelter Mix aus Menschenkleidern (Christof Hetzer) zum Einsatz kommt, kann anfangs irritieren. Der Plüschverzicht bewahrt das Familienstück aber davor, in eine Kitschfalle à la Cats zu tappen.

Achtbar bis gewinnend

Charmant zudem, wie hier Videos Comic-artige Landschaften in den Bühnenhintergrund malen und im Bedarfsfall auch reichlich Tempo vermitteln. Die gestraffte, weitgehend peinlichkeitsfrei getextete Spielfassung von Nicolaus Hagg macht zudem Platz für einen Zuwachs an Musik. In den 70 Minuten finden auch jene Songs aus Disneys damaligem Projektteam Gehör, denen ein Auftritt in dem Swing- und Dixieland-freudigen Film, trotz handwerklicher Güte, versagt blieb. Gespielt wird achtbar bis gewinnend: Lisa Habermann macht als Duchesse den Eindruck einer galanten Conférencière, Peter Lesiak legt den Straßenkater Thomas als metallstimmigen Machatschek an. Nicolaus Hagg belustigt als Butler, dem selbst bei seinen Kämpfen mit dem Bluthund Napoleon (Daniel Ohlenschläger) ein clowneskes Mienenspiel nicht abhandenkommt.

Und während die zwei englischen Gänsedamen (Julia Koci, Martina Dorak) gebührlich überkandidelt schnattern, erweisen sich Jazzkater Swingy (Jakob Semotan) und seine Kombo als charmante Springinkerln. Und das Orchester unter Tobias Wögerer? Beginnt mit einem pastosen Klangbild, überzeugt aber spätestens mit dem Filmhit Katzen brauchen furchtbar viel Musik. Am Ende Euphorie bei Groß und Klein. (Christoph Irrgeher, 24.9.2023)