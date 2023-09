Laut der Nachrichtenagentur Tasnim hätten die Sprengsätze gleichzeitig in der iranischen Hauptstadt detonieren sollen

28 Terroristen mit Verbindungen zur IS-Miliz sollen festgenommen worden sein. Im Bild, Teheran im April 2023. APA/AFP/ATTA KENARE

Dubai – Die iranischen Behörden haben einem Medienbericht zufolge 30 Bomben in Teheran entschärft. Die Sprengsätze sollten zeitgleich in der iranischen Hauptstadt detonieren, meldete die Nachrichtenagentur Tasnim am Sonntag unter Berufung auf das Geheimdienstministerium. 28 Terroristen mit Verbindungen zur radikalislamischen IS-Miliz seien festgenommen worden. Der sogenannte Islamische Staat hat mehrere Anschläge im Iran für sich reklamiert. (Reuters, 24.9.2023)