19.40 REPORTAGE

Re: Spaniens Kliniken am Limit – Krankgespart und unterbesetzt In Spanien leiden die ­Pflegenden unter ihrem Gesundheitssystem. Verstärkt durch die Covid-Krise betrifft dieses Phänomen Kliniken in Städten und auf dem Land. In Madrid geben 92 Prozent von ihnen an, sich in einem Zustand beruflicher Erschöpfung zu befinden. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Dead Man Walking – Sein letzter Gang (GB/USA 1995, Tim Robbins) Matthew Poncelet (Sean Penn) sitzt wegen eines Doppelmordes seit sechs Jahren in der Todeszelle. Während er auf die Hinrichtung wartet, entwickelt er eine intensive Beziehung zur ­katholischen Ordensschwester Helen Pre­jean (Susan Sarandon). Tim Robbins’ äußerst differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema Todesstrafe, getragen von zwei großartigen Hauptdarstellern. Bis 22.10, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Endstation Kunde – warum wir nirgends mehr durchkommen Zum Auftakt wird die Kundenfreundlichkeit verschiedener Branchen auf die Probe gestellt. Ab 21.05 geht es um Die Tricks mit kurzer Lebensdauer und ab 21.55 um Die Tricks im Online-Handel, gefolgt um 22.45 von Falsche Versprechen im Network Marketing? Bis 23.20, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Heute geht es um diese Themen: ­Gefährlicher Leichtsinn – Unachtsamkeit und Ablenkung am Steuer / Die Fußfessel: Entlastung für den Strafvollzug? Die Zukunft ist jetzt: ein Tag im digitalen Estland. Bis 22.00, ORF 2

22.10 SCIENCE-FICTION

Ex Machina (GB 2014, Alex Garland) Menschen im Clinch mit künstlicher Intelligenz. Kluge Science-Fiction von Alex Garland mit Alicia Vikander. Bis 23.55, Arte

Wird nicht nur im Hinblick auf ihr Bewusstsein einer Prüfung unterzogen: Alicia Vikander als Roboterfrau Ava in "Ex Machina", Arte, 22.10 Uhr. 2014 Universal/Film4/DNA Film

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Wird alles gut? Themen sind das Alarmsignal Leseschwäche, Konrad Paul Liessmanns Erkundungen unter dem Titel "Alles wird gut" beim Philosophicum Lech und Elisabeth Scharangs Doris-Knecht-Verfilmung Wald. Ab 23.15 ist die Dokumentation Lotte Lenya – Warum bin ich nicht froh anlässlich des 125. Geburtstags der Künstlerin am 18. Oktober zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

22.50 ACTION

Bumblebee (USA 2017, Travis Knight) Vor dem Hintergrund von Ronald Reagans USA der 80er-Jahre liefert das Prequel die Vor­geschichte zum ersten Transformers-Film von 2007. Im Zentrum stehen der junge ­Autobot B-127 und das unter dem Tod seines Vaters leidende Teenagermädchen Charlie (Hailee Steinfeld). Statt der üblichen Materialschlacht ist Bumblebee als gewitztes ­Coming-of-Age-Movie angelegt. Bis 1.05, ATV

23.55 STUMMFILMKLASSIKER

Varieté (D 1925, Ewald André Dupont) Die ­Geschichte einer unglücklichen Liebe eines Trapezartisten zu einer jungen Frau zählt zu den großen Klassikern des Stummfilms der 1920er-Jahre, gerühmt für spektakuläre Aufnahmen in der Kuppel des Berliner Wintergarten-Varietés und die entfesselte Kamera von Karl Freund (Metropolis). Bis 1.25, Arte

Radiotipps

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche geht es um digitale Landwirtschaft, Georgien und Afrobeats. Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

16.05 GESPRÄCH

Passagen: Resonanz – Soziologie einer Welt­beziehung Johannes Kaup im Gespräch mit dem Soziologen Hartmut Rosa. Bis 16.55, Ö1

17.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Ferdinand Hanusch, Wegbereiter des modernen Sozialstaates. Mo–Fr, jeweils bis 18.00, Ö1

19.30 KONZERT

On stage Ivo Papasov und seine Wedding Band bei Glatt & Verkehrt 2023. Bis 21.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 25.9.2023)