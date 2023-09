Ein brutaler Dreifachmord führt die beiden Kommissarinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott an einen Ausflugsort im idyllischen Zürcher Oberland

"Blinder Fleck" heißt der neue "Tatort", der dieses Mal aus der Schweiz kommt. Und darum geht es: in brutaler Dreifachmord führt die beiden Kommissarinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott an einen Ausflugsort im idyllischen Zürcher Oberland. Ein Ehepaar liegt erschossen im Auto, ein dritter Mann unweit davon entfernt bei seinem Mountainbike. Während Tessa zur Spurensuche den Tatort sichert, schaut sich Isabelle das Auto genauer an und macht dabei einen herzzerreissenden Fund: die sechsjährige Ella hat sich unter dem Rock der toten Mutter versteckt.

Die junge Zeugin traut nur ihrer Retterin: Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Ella Perrier (Maura Landert). ORF

Die beiden Kommissarinnen Tessa Ott und Isabelle Grandjean setzen alles daran, das Mädchen zu

schützen. Kamen die Toten einem skrupellosen Investor in die Quere? Oder hat sich ein rechtsradikaler Aktivist für seine soeben verbüßte Gefängnisstrafe gerächt?

"Tatort" im Zürcher Oberland mit drei Toten: Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher). ORF

Unter dem Titel "Zürcher Gemetzeltes" schreibt STANDARD-"Tatort"-Kritikerin Birgit Baumann im TV-Tagebuch: "Trotz der vielen Dramen bleibt dieser Tatort kühl – auch wenn Grandjean sich rührend um das verängstigte kleine Mädchen kümmert. Das spielt mit seinen großen Augen ohnehin alle an die Wand und lässt die Erwachsenen alt aussehen."

Bankmanagerin Judith Heinrich (Barbara Terpoorten) und Lars Diener (Marcus Signer). ORF

Sehr angetan von der Folge zeigt sich die deutsche "TAZ", da heißt es: "In der mit Wucht grandios erzählten Tragödie geht es um Vergangenheitsbewältigung, um Schuld und Sühne und Vergeltung. Niemand zeigt sein wahres Gesicht, alle spielen ein doppeltes Spiel, und aus Opfern werden Täter. Und die Drohnen sind allgegenwärtig – denen gehört "die Zukunft, daran ist nichts mehr zu ändern", heißt es in einer Szene. Die Drohnen rahmen die Handlung und forcieren sie bis zum dramatischen Schluss. Ein, so könnte man sagen, multiperspektivisch erzählter Film. Wie innovativ. Wie spannend. Wie gut."

Und Sie? Top oder Flop? (red, 24.9.2023)