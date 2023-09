Reaktionen zum Fußball-Bundesligaspiel Altach - Austria Wien (2:1) - teilweise via Sky:

Joachim Standfest (Altach-Trainer): "Es war ein absolut dreckiger Sieg. Gegen den Ball und mit dem Ball war ich nicht zufrieden, aber am Ende fragt keiner danach. Es sind drei Punkte, die extrem wichtig sind. Es war in erster Linie eine Mentalitätsleistung. Wir hatten keinen guten Tag. In den ersten 30 Minuten war es ein ganz komisches Spiel. Das eine oder andere Mal hatten wir Glück. Wenn er (Anm.: Schiedsrichter) einen Elfer pfeift, regen wir uns auf, es wäre aber okay gewesen. Wir haben einen guten Saisonstart hinter uns, aber so wie heute auch noch viel Luft nach oben."

Michael Wimmer (Austria-Trainer): "Der Start ins Spiel war hervorragend, der Gegentreffer zum 1:1 ist aber viel zu schnell gefallen. Dann fällt fünf Minuten später das 2:1. Wenn man bei dem Hands (Anm.: Elfer zum 2:1) genau schaut, muss man auf der anderen Seite auch genauer schauen. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, wir hatten viel Ballbesitz, auch gute Durchbrüche, aber so viele Großchancen waren es auch nicht. Am Ende kannst du nur darauf aufbauen, so weiterarbeiten wie in der letzten Woche und hoffen, dass es sich bezahlt macht."

