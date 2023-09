Stefan Posch (3) musste seinen Arbeitstag schon nach zehn Minuten beenden. IMAGO/Massimo Paolone/LaPresse

Bologna - Stefan Posch hat am Sonntag beim torlosen Remis von Bologna gegen Napoli in der italienischen Fußball-Meisterschaft schon in der zehnten Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden müssen. Die Gastgeber hatten Glück, dass Victor Osimhen einen Handelfmeter (72.) neben das Tor schoss. Für sie war es die zweite Nullnummer in Folge und die dritte Punkteteilung in der 5. Serie-A-Runde. Bologna ist Elfter, Napoli zwei Punkte davor Siebenter. (APA, 24.9.2023)