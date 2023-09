Einmal mehr versucht sich der Hersteller an einem Kompromissangebot fürs Weihnachtsgeschäft

Während manche andere Anbieter ihren halbjährlichen Flaggschiff-Rhythmus zurückgefahren oder eingestellt haben, schickt Xiaomi auch heuer zwei neue Modelle ins Weihnachtsgeschäft. In Berlin hat man das Xiaomi 13T und 13T Pro vorgestellt.

Dabei handelt es sich um eine Art "Kompromissangebot" im Vergleich zu den im Frühjahr präsentierten Modellen ohne der "T"-Erweiterung im Namen. An manchen Stellen gibt es ein Upgrade, bei anderen Features wurde wiederum der Sparstift angesetzt. In Summe kommen zwei Android-Handys im unteren Highend-Segment, die mit einem niedrigeren Einstiegspreis punkten sollen, heraus.

Das Xiaomi 13T Pro. DER STANDARD/Pichler

144-Hz-Display

Das Topmodell, 13T Pro, misst in den Ausführungen "Meadow Green" und "Black" 162,2 x 75,7 x 8,5 Millimeter und wiegt 206 Gramm. Die "Alpine Blue"-Version fällt um 0,1 Millimeter dicker aus, bringt aber mit 200 Gramm etwas weniger auf die Waage. Den Unterschied in beiden Aspekten macht, dass die grüne und schwarze Ausgabe eine verglaste Rückseite mitbringt, die blaue hingegen mit veganem Lederimitat ausgestattet ist.

Alle Farbvarianten sind als wasserfest gemäß IP68 zertifiziert, sollten also zumindest eine Stunde bei bis zu 1,5 Meter Süßwassertiefe schadlos überstehen können. Die sonstige Ausstattung ist ebenfalls ident. Das Smartphone bringt ein AMOLED-Display mit 6,7 Zoll Diagonale und 144 Hz maximaler Bildwiederholrate sowie HDR-Support und Dolby Vision mit. Mit einer typischen Helligkeit von 1.200 nits und einem Peak-Wert von 2.600 nits soll für ausreichende Helligkeit, auch an hellen Sommertagen, gesorgt sein. Die Auflösung ist mit 2.712 x 1.220 Pixel angegeben. Unter dem Bildschirm sitzt ein Fingerabdruckscanner.

Mediatek statt Qualcomm

Als Rechenknecht tauscht man den Snapdragon 8 Gen 2 des Xiaomi 13 hier gegen Mediateks Dimensity 9200+. Ein potenter Chip mit guter Energieeffizenz, keine Frage, aber zumindest verfügbaren Benchmarks nach ein kleines Downgrade in Sachen Performance. Im Alltag sollte das keinen relevanten Unterschied machen.

Die drei Farbvarianten des Xiaomi 13T Pro. Xiaomi

Drei Varianten gibt es bei der Speicherausstattung. Die Modelle mit 256 und 512 GB Onboardspeicher bietern 12 GB RAM auf, die Terabyte-Version hingegen 16 GB.

In puncto Konnektivität ist das Gerät State of the Art. 5G wird ebenso unterstützt wie das wohl im kommenden Frühjahr final zertifizierter Wifi 7 und auch Bluetooth 5.4 ist an Bord. Das Handy kann mit zwei physischen nanoSIM-Karten umgehen. Eine davon kann aber auch mit einer eSIM ersetzt werden. Ein Infrarot-Transceiver ermöglicht die Verwendung des Telefons als Fernsteuerung.

Kamera nun mit Leica-Branding

Herzstück ist freilich die Kamera. Sie trägt nun auch das Leica-Branding, das dem Xiaomi 12T noch verwehrt geblieben war. Die Auflösungsschraube hat man hinuntergedreht, statt 200 Megapixel bietet der optisch stabilisierte Weitwinkel-Hauptsensor nun 50 Megapixel. Er bietet einen Sensor im Format 1/1.28 Zoll. Auch die Telefotokamera bietet 50 MP, Fotos im Ultraweitwinkel nimmt man mit zwölf Megapixel auf.

Beworben werden weiters drei simulierte Linsen: 35 mm Brennweiter für "Dokumentaraufnahmen", 50 mm "Swirly Bokeh" und 90 mm "Soft Focus". Xiaomis "ProFocus"-System soll bei Videoaufnahmen von bewegten Motiven stets selbige scharfstellen. Videos können auch in sehr hohen Auflösungen aufgenommen werden, in 4K und mit HDR mit 30 Frames pro Sekunde, in 8K – allerdings ohne HDR – mit 24 Frames. Die Kamera-App liefert außerdem ein paar Leica-spezifische Funktionen.

Das Xiaomi 13T Pro. DER STANDARD/Pichler

Die Frontkamera bietet 20 MP und eine etwas kleinere Blende (f/2.2 statt f/1.9) auf, als die anderen Sensoren, unterstützt aber HDR und den Nachtmodus. Das Soundsystem des Smartphones stützt sich auf Stereolautsprecher, bei der Ausgabe wird außerdem Dolby Atmos unterstützt.

Aufladen in 19 Minuten

Der Akku ist mit 5.000 mAh Kapazität bemessen, was bei Smartphones mit dieser Displaygröße im unteren Durchschnitt liegt. Allerdings wird Aufladung mit bis zu 120 Watt an Leistung unterstützt, ein entsprechendes Ladegerät liegt bei. Das ist nominell fast das Doppelte der 67 Watt, die das Xiaomi 13 aus dem Frühjahr erlaubt, und entspricht eins zu eins dem, was man zuvor beim 12T bot.

Die Angabe bezieht sich auf die Leistung, mit der der Charger operiert, die maximale Leistung, die beim Handy ankommt liegt niedriger und wird auch nur kurzzeitig erreicht. Aufgeladen werden soll das 13T damit jedenfalls sehr flott. Ein entladenes Smartphone soll binnen fünf Minuten einen Akkustand von 36 Prozent erreichen können, eine volle Aufladung binnen 19 Minuten möglich sein. Nicht dabei – Stichwort: Kompromiss – ist allerdings Wireless Charging, das weiterhin der Hauptserie vorbehalten bleibt.

Xiaomi 13T

Das Xiaomi-13T-Basismodell gleicht der Pro-Version über weite Strecken, inklusive Display und Größe, das Gewicht fällt allerdings um rund zehn Gramm geringer aus. Allerdings setzt man beim Prozessor auf den Mediatek Dimensity 8200 Ultra. Der spielt in Sachen Performance eine Liga weiter unten, und der Support für das kommende Wifi 7 fällt weg.

Das Xiaomi 13T Pro. DER STANDARD/Pichler

Weiters sind die Speichervarianten limitierter. Angeboten wird das 13T mit 256 GB Onboardspeicher nebst 8 oder 12 GB RAM. Die Kapazität des Akkus liegt auch hier bei 5.000 mAh, schnelles Aufladen ist allerdings maximal mit 67 Watt möglich. Fast keine Abstriche gibt es bei der Kamera, hier entspricht die Ausstattung vorder- und rückseitig dem Pro-Modell, Aufnahmen in 8K-Auflösung lassen sich allerdings nicht machen.

Updates und Verfügbarkeit

Vorinstalliert ist auf den 13T-Handys Android 13 in Xiaomis eigener Variante MIUI, die mittlerweile bei Versionsnummer 14 angelangt ist. Xiaomi hat vor kurzem eine Ausweitung des Softwaresupports angekündigt. Man verspricht vier Android-Versionsupdates sowie fünf Jahre Versorgung mit Sicherheitspatches.

Für den österreichischen Markt gibt es die beiden neuen Smartphones in Blau und Schwarz. Das Xiaomi 13T wird in der Speichervariante 256/8 GB um 649 Euro verkauft. Das 13T Pro gibt es in der 512/12-GB-Ausführung um 899 Euro. Verkaufsstart ist der 4. Oktober. (gpi, 25.9.2923)